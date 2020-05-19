Україна готує нові переговори щодо Криму: в чому суть і чи реально повернути півострів

В Україні пропонують створити окрему платформу для переговорів про повернення анексованого Криму. У Кабміні впевнені – питання треба порушувати й обговорювати з іноземними партнерами.

Міжнародники та юристи запевняють, що реальних важелів повернення територій поки немає, але це не привід вважати ідею поганою. Як в уряді надумали вирішувати питання з Кримом і чи реально це – у матеріалі OBOZREVATEL.

Що за ідея?

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада збирається запропонувати окрему платформу для переговорів стосовно повернення півострова.

"Щодо Криму буде окрема платформа, бо наявний нині "Мінськ" від самого початку створювався для вирішення питання Донбасу – для припинення військової агресії Росії проти України", – зазначив він.

Мовляв, це питання є не просто рядовим у кулуарах влади, а серйозно обговорювалося під час його прийомі на роботу. "Найперше, коли я був у президента із прем'єр-міністром, і мені запропонували очолити це міністерство, то я відразу поставив питання: "Я правильно розумію, що ми говоримо і про тимчасово окупований Крим, і про тимчасово окуповану частину Донбасу?" Відповідь була: "Так, правильно розумієш, тільки так і не інакше", – зазначив віцепрем'єр.

Російські окупанти у Криму

Деталі ж ідеї сам Резніков не повідомив, але натякнув, що над створенням платформи вже працюють. На цьому тлі вийшло й інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби РБК, де він пояснив, що Київ уже розробив стратегію деокупації півострова. Що там конкретно написано, глава МЗС так і не сказав.

"Але у мене поки що немає відповіді на запитання, яким повинен бути остаточний формат цього документа. Чи має він залишитися документом МЗС, і чи має він бути присвячений виключно міжнародному аспекту роботи, чи це буде щось масштабніше, затверджене рішенням РНБО? Подивимося", – наголосив міністр.

Чи є в цьому сенс?

Говорити про повернення захопленого Росією Криму потрібно. Але проблем у цьому питанні достатньо, й це визнають абсолютно всі.

Йдеться про фізичний контроль над територією півострова, а також юридичні моменти. Простіше кажучи – слід розуміти, хто зараз де-факто влада у Криму.

"Ми всі розуміємо, що план деокупації Криму – річ дуже правильна, але я бачу зараз це питання більше в політичній площині. Нам важливо зробити так, щоб, умовно кажучи, на півострові були органи виконавчої влади України. Зараз їх там немає зі зрозумілих причин, тому і будь-якого контролю за цією територією у нас бути не може", – наголосив у коментарі OBOZREVATEL юрист Олександр Марусяк.

Експерт із міжнародних відносин Юлія Осмоловська зі свого боку підтримує позицію Кабміну, але відзначає кілька важливих аспектів.

"По-перше, російська влада в будь-якій формі відмовляється обговорювати питання Криму з українською делегацією або з іншими державами. Був витік інформації після чергового засідання ТКГ, що росіяни, щойно почувши питання про анексовану територію, демонстративно встають і йдуть. Вони засвідчують тим самим, що нібито питання вирішене. По-друге, все погіршується і тим, що за останній час у Росії внесли зміни до законодавства, й питання територіальної цілісності обговорювати на переговорах не можна", – пояснила OBOZREVATEL експертка.

Але в цій ідеї, на думку Осмоловської, є і свої плюси:

Робота над альтернативою та підвищення "ціни питання Криму". Це звернення України в міжнародні інстанції, робота з судами, позовами, компенсаціями. Необхідно розвивати тему про те, що події у 2014 році були саме незаконною анексією півострова з боку РФ;

Посилення санкцій з боку європейських партнерів. Бо в нинішньому вигляді вони не завдають смертельний шкоди для режиму в РФ.

Зустріч Зеленського, Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона

Її колега Андрій Бузаров впевнений, що створення "платформи" в односторонньому порядку особливого ефекту не матиме. Росія ж, як відомо, брати участь у таких утвореннях відмовляється. "Але плюс цієї ситуації в тому, що влада намагається все ж розмежувати проблеми. Не вирішувати одну, а виділяти цілих три. Це деокупація Донбасу, деокупація Криму й розвиток підконтрольних Україні районів Донбасу", – пояснив Бузаров у коментарі OBOZREVATEL.

Де-факто в команді Володимира Зеленського планують розділити питання щодо повернення Криму й Донбасу. Адже, умовно кажучи, останні 6 років всі переговори з РФ у рамках Мінського процесу йдуть у розрізі сходу України, питання півострова навіть не порушується.

До слова, за підсумками зустрічі в Нормандському форматі Володимир Зеленський сам зізнавався, що лідери країн навіть не встигли дійти до обговорення цього питання. Чи буде від цього реальний ефект – важко сказати.

Все залежить не тільки від зусиль української сторони, але і від позиції європейських партнерів і США, На жаль, через мілітаризацію півострова з боку РФ говорити про фізичне повернення територій в Україну щороку стає все нереалістичніше.