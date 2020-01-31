Плата за 14 тисяч вбитих українців: Порошенко назвав "ахіллесову п'яту" Путіна

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що міжнародні санкції проти Росії як країни-агресора залишаються єдиним механізмом стримування Володимира Путіна від подальшої ескалації.

Про це він сказав у інтерв’ю європейському виданню Euractiv.com, коментуючи ризик поступок західних держав у бік Росії на шкоду українським інтересам. На його переконання, продовження цих санкцій та зміцнення проукраїнської коаліції, яка була сформована завдяки зусиллям команди Порошенка, змушують Путіна платити високу ціну за тисячі загиблих українців.

"Це і є мета Путіна. Саме так він хоче дестабілізувати єдність Європейського Союзу. Я пишаюся тим, що моя команда під час мого президентського терміну не дозволяла Путіну залишатися на двосторонньому рівні. Я пишаюся тим, що ми маємо чудову співпрацю з Європейським Союзом.

Ми зберігаємо санкції, і санкції насправді є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів, чинити тиск на РФ, щоб вона вивела свої війська з окупованої території Донбасу та Криму", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що російське керівництво не приховує того, що санкції є дуже обтяжливими для Кремля.

"Є абсолютно чітка демонстрація: після відставки російський прем’єр-міністр Медведєв сказав, що санкції ЄС, санкції проукраїнської коаліції є дуже болючими для Росії. Це ціна, яку Росія платить за 14 000 вбитих українців: понад 3000 українських військових та 11000 українських цивільних", – нагадав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні обмеження потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

29 січня США ввели нові санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму, додавши до переліку вісім прізвищ, а також компанію-оператора потягів на півострів "Гранд Сервіс Експрес".

29 січня Канада наклала санкції на громадян Росії за організацію незаконних виборів в окупованому Криму.

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