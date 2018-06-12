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Пластик із... салату - технологія з Німеччини (відео)

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У Німеччині навчилися робити пластик з ...цикорного салату. Він міцніший за звичайний, але головне - його легко переробляти. Ось як це працює.Після трьох тижнів у цілковитій темряві у прохолодному приміщенні цей цикорний салат готовий для продажу. Люди споживають лише його блідо-зелене листя. Натомість товсте коріння - відправляється у смітник. Але це саме те, що потрібно Домініку Вюсту. Німецький науковець несе кілька рослин до своєї лабораторії. Для Вюста та його колег коріння цикорію - важливий компонент для виробництва біо-пластику, набагато міцнішого за звичайний. Дивіться, як це працює, у репортажі DW.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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