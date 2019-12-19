В принципе, никто из умных людей и не сомневался, что все эти переговоры с туманными обещаниями Кремля закончатся либо реальной сдачей Украины части своей независимости, либо Путин банально "кинет" всех с выполнением соглашений. Просто потому что ему совершенно не нужен мир ценой прекращения огня без политических уступок Киева. Ему вообще не интересно отдавать украинских заложников в обмен на своих – свои для Кремля никогда не представляли особой ценности. Что тут не очевидно?

Итак, по итогам переговоров контактной группы в Минске договориться о новом перемирии с конца декабря не удалось. Банально Москва не дала вожакам ОРДЛО команды. Те предложили Украине продлить старое. Во время которого с нашей стороны уже погибло 40 человек. Глава МИД Вадим Пристайко говорит, что новое перемирие хотели заключить под личные гарантии Путина. Дальше продолжать? ВВХ не хочет перемирия, тем паче под свои гарантии. Наоборот, он хочет прямых переговоров Киева и Донецка, чтобы изобразить гражданскую войну и сделать вид, что Москва вообще не агрессор, а посредник и миротворец. В этой ситуации рассчитывать на его гарантии было по меньшей мере наивным.

Путин и Зеленский в Париже Liga.net

Кроме того трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех". По той же причине. Украинские заложники нужны Кремлю в качестве инструмента давления. Чтобы получать от Украины политические уступки, играть на чувствах людей и проталкивать свою концепцию "мир любой ценой" для украинского зрителя. Планы Кремля не изменились. Это демонтаж украинской независимости и превращение нашей страны в сателлита и колонию РФ. Рычаги остались теми же – обстрелы и заложники. Типичный набор террориста для шантажа. А на все эти договоренности в Нормандском формате Путин при случае кладет с прибором. Ихтамнет и выничегонедокажете. И чем скорее это поймут в ОП и "наши европейские партнеры" - тем лучше.

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