Планували заздалегідь: Доник розкрив подробиці підступної атаки терористів Путіна на Донбасі

Український волонтер Роман Доник висловив думку про те, що, терористи, які вранці 18 лютого, розв'язали бої на Донбасі заздалегідь планували спробу прориву лінії розмежування в Луганській області.

Про це він розповів у коментарі виданню "Гордон". Доник зазначив, що літаки спостерігачів ОБСЄ і українська розвідка повинні були бачити пересування техніки бойовиків, які готувалися до прориву лінії розмежування.

Він пояснив, що потрібно розуміти, що перестрілки йдуть вже днів 10 – до 200-300 мін, терористи встик били постійно.

"І тут, швидше, питання в позиції вищого керівництва країни. Тому що такі речі просто так не відбуваються. Раптово це не можна зробити. Спочатку потрібно було призначити управління, організувати логістику, стягнути відведену раніше артилерію, підвезти боєприпаси. А 200 мін – це ціла вантажівка, заповнена ящиками. Їх потрібно було підвезти, розвантажити машину, зайняти позиції. Тобто можна говорити про те, що бойовики все це планували заздалегідь. І, думаю, це ще не кінець – противник може вдарити і в іншому місці", – сказав Доник.

За його словами, бойовикам буде складно прорвати лінію оборони ЗСУ.

"Була також інформація про втрату опорного пункту. Але це був не опорний пункт, а наглядовий. Грубо кажучи, це просто ні про що. Групи противника намагалися пройти і раніше. Єдиний момент – досить проблематично зрозуміти, де була штурмова група, а де диверсійно -разведивательная. На даний момент основна проблема в артилерії. Тому що штурмова група противника пішла під прикриттям саме артилерійського вогню. Це були не міномети", – сказав він.

Доник зазначив, що йому складно зрозуміти стратегічну задумку того, що зараз відбувається – прорвати лінію оборони, враховуючи, що висоти і раніше наші і є артилерія, бойовикам буде складно.

"Там стоять дві потужні наші бригади, з досвідом і нормальним керівництвом. І працювати противнику доведеться не за умовним спостережним пунктом, як вони зробили зараз. Цікаво, що літаки ОБСЄ і розвідка повинні були побачити пересування техніки бойовиків. Адже там зараз лежить сніг – і все видно", – підкреслив Доник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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