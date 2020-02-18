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18 лютого • оновлено в 13:37
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Планували заздалегідь: Доник розкрив подробиці підступної атаки терористів Путіна на Донбасі

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Український волонтер Роман Доник висловив думку про те, що, терористи, які вранці 18 лютого, розв'язали бої на Донбасі заздалегідь планували спробу прориву лінії розмежування в Луганській області.

Про це він розповів у коментарі виданню "Гордон". Доник зазначив, що літаки спостерігачів ОБСЄ і українська розвідка повинні були бачити пересування техніки бойовиків, які готувалися до прориву лінії розмежування.

Він пояснив, що потрібно розуміти, що перестрілки йдуть вже днів 10 – до 200-300 мін, терористи встик били постійно.

Планували заздалегідь: Доник розкрив подробиці підступної атаки терористів Путіна на Донбасі

"І тут, швидше, питання в позиції вищого керівництва країни. Тому що такі речі просто так не відбуваються. Раптово це не можна зробити. Спочатку потрібно було призначити управління, організувати логістику, стягнути відведену раніше артилерію, підвезти боєприпаси. А 200 мін – це ціла вантажівка, заповнена ящиками. Їх потрібно було підвезти, розвантажити машину, зайняти позиції. Тобто можна говорити про те, що бойовики все це планували заздалегідь. І, думаю, це ще не кінець – противник може вдарити і в іншому місці", – сказав Доник.

За його словами, бойовикам буде складно прорвати лінію оборони ЗСУ.

"Була також інформація про втрату опорного пункту. Але це був не опорний пункт, а наглядовий. Грубо кажучи, це просто ні про що. Групи противника намагалися пройти і раніше. Єдиний момент – досить проблематично зрозуміти, де була штурмова група, а де диверсійно -разведивательная. На даний момент основна проблема в артилерії. Тому що штурмова група противника пішла під прикриттям саме артилерійського вогню. Це були не міномети", – сказав він.

Доник зазначив, що йому складно зрозуміти стратегічну задумку того, що зараз відбувається – прорвати лінію оборони, враховуючи, що висоти і раніше наші і є артилерія, бойовикам буде складно.

"Там стоять дві потужні наші бригади, з досвідом і нормальним керівництвом. І працювати противнику доведеться не за умовним спостережним пунктом, як вони зробили зараз. Цікаво, що літаки ОБСЄ і розвідка повинні були побачити пересування техніки бойовиків. Адже там зараз лежить сніг – і все видно", – підкреслив Доник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Kom AV
Kom AV
А что у ОБСЕ есть свои самолёты в зоне боевых действий, а может у них и подводная лодка в степях Украины тоже есть...
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Пети Moщи
Пети Moщи
Планировали заранее, специально связались и вызвали дрг, дали noдopвaтьcя им на минe и понеслась, дб
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А Доник не хочет рассказать свiдомо MAHДАйнутой мpaзоте, кому это выгодно???
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