"Плану "Б" бути не може": Росія похвалила Зеленського і поставила жорсткий ультиматум

Росія позитивно оцінила готовність влади України до реалізації скандальної "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що "Мінські угоди – це база, на якій повинно все вибудовуватися" і "плану Б бути не може".
"Якщо вже бути конкретним, то "формула Штайнмаєра" – це вже компроміс порівняно з початковим текстом Мінських угод, схваленим Радою Безпеки ООН. Початковий текст припускав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів", – заявив дипломат.
Також Лавров озвучив своє бачення реалізації пунктів про вибори на окупованому Донбасі і надання особливого статусу: "Закон буде прийнятий і вступить в силу на тимчасовій основі в день виборів, коли закриються дільниці, а на постійній основі – коли ОБСЄ підтвердить в своєму остаточному звіті, що вибори були чесними і справедливими. Це вже компроміс і поступка".
При цьому глава МЗС Росії заявив, що в переговорах з Україною жодних відходів від базових принципів Мінських угод не буде.
"Включно з амністією, особливий статус, закріплений у Конституції, розведення сил і засобів, повне відновлення економічних зв'язків, зняття блокади, яка повністю суперечила Мінським угодам. Це все залишається незмінним, без цього нічого не вийде", – заявив він.
💬 # З.В.Лавров: Плану "Б" бути не може. Мінські угоди – це база, на якій повинно все вибудовуватися. "Формула Штайнмайера" – це вже компроміс в порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схваленим Радою Безпеки ООН. 🔗 https://t.co/1hAukX2T8P # Україна pic.twitter.com/KStLDFiGAT- МЗС Росії 🇷🇺 (@MID_RF) October 2, 2019
Путін і Зеленський
Як писав OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучну "формулу Штайнмаєра".
У мережі напередодні також опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
При цьому в Києві і деяких інших містах України на початку жовтня почалися протести проти підписання "формули Штайнмайера" і проти Зеленського особисто.
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