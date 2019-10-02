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3 жовтня • оновлено в 02:15
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"Плану "Б" бути не може": Росія похвалила Зеленського і поставила жорсткий ультиматум

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Росія позитивно оцінила готовність влади України до реалізації скандальної "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що "Мінські угоди – це база, на якій повинно все вибудовуватися" і "плану Б бути не може".

"Якщо вже бути конкретним, то "формула Штайнмаєра" – це вже компроміс порівняно з початковим текстом Мінських угод, схваленим Радою Безпеки ООН. Початковий текст припускав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів", – заявив дипломат.

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Також Лавров озвучив своє бачення реалізації пунктів про вибори на окупованому Донбасі і надання особливого статусу: "Закон буде прийнятий і вступить в силу на тимчасовій основі в день виборів, коли закриються дільниці, а на постійній основі – коли ОБСЄ підтвердить в своєму остаточному звіті, що вибори були чесними і справедливими. Це вже компроміс і поступка".

При цьому глава МЗС Росії заявив, що в переговорах з Україною жодних відходів від базових принципів Мінських угод не буде.

"Включно з амністією, особливий статус, закріплений у Конституції, розведення сил і засобів, повне відновлення економічних зв'язків, зняття блокади, яка повністю суперечила Мінським угодам. Це все залишається незмінним, без цього нічого не вийде", – заявив він.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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