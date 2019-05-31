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/Політика

План Зеленського щодо Донбасу: в ЄС вказали на недопрацювання

3.1тЧитати матеріал російською

Глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом після переговорів із президентом Володимиром Зеленським вказала, що в його пропозиціях щодо відновлення миру на Донбасі має бути більше конкретики.

Про це вона повідомила в розмові з журналістами у п'ятницю, 31 травня, передає УНІАН. За її словами, нова українська влада "встановила низку пріоритетів, але вони, напевно, повинні стати більш конкретними".

Маргот заявила, що питання миру на Донбасі "займає важливе місце в порядку денному, але куди це приведе, ще слід з'ясувати".

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"Я думаю, що вони повинні отримати шанс представити конкретні пропозиції", – сказала дипломат, додавши, що з боку Зеленського пролунала пропозиція про розробку плану підтримки людей, які живуть уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Зустріч Зеленського з європейськими дипломатами

Зустріч Зеленського з європейськими дипломатами

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також зустрівся з главами МЗС Німеччини та Франції. Сторони обговорили питання миру на Донбасі, після чого гості заявили, що зустріч із президентом України "дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє".

Також Зеленський у той же день зустрівся й обговорив проблеми України з сенатором США.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Решетников Александр
Решетников Александр
Какая может быть конкретика, если Зеленскому противостоит весь педрилын свинарник на всех уровнях. ЛЮБОЕ его действие, слово.. да что там ЕГО - даже его друзей или просто сотрудников, перетирается свиньями и извращается до наоборот. Любое его предложение будет облито грязью и саботировано невзирая на вред Украине - свиньи вцепились зубами в корыто мертвой хваткой и готовы на любую низость. Слава Богу это не работает. Один Указ по Саакашвили перевесил тысячу лживых выпадов Педрилы, Ляшка и пр. сволочи. Каждый день без ошибок приближает неизбежность фатального конца десятков тысяч паразитов.
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леня зе
леня зе
не мы виьни.мы незалежни
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