План Зеленського щодо Донбасу: в ЄС вказали на недопрацювання

Глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом після переговорів із президентом Володимиром Зеленським вказала, що в його пропозиціях щодо відновлення миру на Донбасі має бути більше конкретики.

Про це вона повідомила в розмові з журналістами у п'ятницю, 31 травня, передає УНІАН. За її словами, нова українська влада "встановила низку пріоритетів, але вони, напевно, повинні стати більш конкретними".

Маргот заявила, що питання миру на Донбасі "займає важливе місце в порядку денному, але куди це приведе, ще слід з'ясувати".

"Я думаю, що вони повинні отримати шанс представити конкретні пропозиції", – сказала дипломат, додавши, що з боку Зеленського пролунала пропозиція про розробку плану підтримки людей, які живуть уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Зустріч Зеленського з європейськими дипломатами president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також зустрівся з главами МЗС Німеччини та Франції. Сторони обговорили питання миру на Донбасі, після чого гості заявили, що зустріч із президентом України "дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє".

Також Зеленський у той же день зустрівся й обговорив проблеми України з сенатором США.

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