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23 січня • оновлено в 19:56
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Максим Степанов
Максим Степанов
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План всемирного заговора не удался: меня таки разоблачили

1.7т
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Разоблачили таки. А какой был план... Овладеть всемирной властью. Но перед тем — заручиться поддержкой Трампа!

Дело было за малым. Стать главой Одесской ОГА (конкурс на должность и 2,5 года работы, конечно же, прикрытие, ну вы поняли), чтобы арендовать в Одессе квартиру у члена мирового правительства Кукушкина. Официально наперечислял ему под видом аренды деньжат для Дональда и готово!

Ну а дальше вы знаете. Из-за моей отставки план всемирного заговора не удался. И Трампу засветил импичмент.

P.S: А можно, пожалуйста, фото автора и заказчика? Собираю лица долб@&бов.

План всемирного заговора не удался: меня таки разоблачили

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Автор
Максим Степанов Максим Степанов
Місце
Україна Одеса
Джерело
Джерело: Facebook Максима Степанова
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