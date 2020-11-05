План України в ТКГ щодо Донбасу: названо п'ять основних пунктів

Олексій Тітофф Політика 13:39, 5.11.2020 Оновлено: 13:40, 5.11.2020

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі озвучила свій план дій по вирішенню військового конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє в Facebook пресцентр ТКГ, в "План дій по Донбасу" увійшли п'ять головних пунктів. Головним пунктом названо виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року.

"Скасування владою Російської Федерації ряду рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства", – відмічено в повідомленні.

Також в ТКГ мають намір відновити контроль над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ. При цьому повинно бути збільшено кількість представників місії СММ ОБСЄ – в чотири рази (на 1500 осіб).

"Тільки при виконанні цих умов – підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ)", – пояснили в ТКГ.

Відзначено, що такий план представлено посередникам (ОБСЄ) і російській делегації. Крім того, реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення президентом і парламентом України.

Наступне засідання ТКГ пройде 10 листопада.

"До цього часу, ОБСЄ має сформувати власну позицію і, можливо, внести свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій", – пояснили в українській делегації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи.

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