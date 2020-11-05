План щодо Донбасу передбачає саморозпуск "Л/ДНР", – Резніков

План України щодо досягнення миру на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької і Луганської областей передбачає саморозпуск терористичних "ЛНР" і "ДНР".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр із питань ТОТ Олексій Резніков. Деталі він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Насамперед політик зазначив, що в переговорах щодо вирішення ситуації на Донбасі з 2014 року беруть участь представники бойовиків, а їхні підписи стоять під Мінськими домовленостями.

"Без зазначення посад, але ні для кого не секрет, що це були люди, які називали себе керівниками якихось квазіутворень. І, звичайно ж, у нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань", – підкреслив Резніков.

Нагадаємо, що 5 листопада голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив про створення плану щодо досягнення миру на Донбасі. За його словами, в ньому є низка вимог, зокрема демілітаризація окупованих районів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі озвучила свій план дій щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі. Головним пунктом названо виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року.