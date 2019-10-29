План Сайдіка: Безсмертний забив на сполох через новий сценарій для Донбаса

План, який реалізовується в Україні щодо Донбасу, дуже схожий на план Сайдік, який ніколи не підтримувала українська сторона.

Полягає план в легалізації псевдореспублік "Л/ДНР". Про це заявив екс-представник України в ТКГ Роман Безсмертний, передає Еспресо.TV.

"У мене таке відчуття, що йде виконання плану Сайдіка, який був представлений ще у 2018 році. Цей план ніколи не приймався українською стороною. Те, що пропонується зараз, дуже близько до того, що було в цьому плані. Цей документ є неприйнятним, тому що він, по суті, визнає так звані квазіутворення, їх керівників, так звану перейменовану поліцію окупантів", – заявив він.

За словами Безсмертного, в такому випадку може бути визнано, що на Донбасі воюють не російські війська, а збройні угруповання які згодом можуть стати органами влади.

"Те, що ми досі не сказали, що це лінія фронту, а з того боку знаходяться російські війська, ми тим самим послаблюємо свою позицію щодо національного та міжнародного права", – підкреслив Безсмертний.

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