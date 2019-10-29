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29 жовтня • оновлено в 09:35
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План Сайдіка: Безсмертний забив на сполох через новий сценарій для Донбаса

4.6т Читати матеріал російською

План, який реалізовується в Україні щодо Донбасу, дуже схожий на план Сайдік, який ніколи не підтримувала українська сторона.

Полягає план в легалізації псевдореспублік "Л/ДНР". Про це заявив екс-представник України в ТКГ Роман Безсмертний, передає Еспресо.TV.

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"У мене таке відчуття, що йде виконання плану Сайдіка, який був представлений ще у 2018 році. Цей план ніколи не приймався українською стороною. Те, що пропонується зараз, дуже близько до того, що було в цьому плані. Цей документ є неприйнятним, тому що він, по суті, визнає так звані квазіутворення, їх керівників, так звану перейменовану поліцію окупантів", – заявив він.

За словами Безсмертного, в такому випадку може бути визнано, що на Донбасі воюють не російські війська, а збройні угруповання які згодом можуть стати органами влади.

"Те, що ми досі не сказали, що це лінія фронту, а з того боку знаходяться російські війська, ми тим самим послаблюємо свою позицію щодо національного та міжнародного права", – підкреслив Безсмертний.

Безсмертний забив на сполох через новий сценарій для Донбаса

Безсмертний забив на сполох через новий сценарій для Донбаса

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач ООС розкрив план розведення військ на Донбасі

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"То, что мы до сих пор не сказали, что это линия фронта, а с той стороны находятся российские войска, мы тем самым ослабляет свою позицию относительно национального и международного права", – подчеркнул Бессмертный... Представляете, Сталин был бы вынужден доказывать миру, что "с той строны" находятся немецкие войска. И никак не мог бы доказать. Цирк на дроте.
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Руденко Вован
Руденко Вован
С начало дебальцево потом миротворцы и пускай грызутся как крысы в банке,это не наши ублюди.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Публикация- поток сознания! "План, который реализовывается в Украины... очень похож на план Сайдика, который никогда не поддерживала украинская сторона." Поэтому, когда Бессмертный "забил", его охватила тревога.
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