"Плани не будуть втілені": Волкер заявив про стратегічні цілі Росії в Україні

Стратегічною метою Росії в Україні є поява послужливої влади, яка буде мати проросійський вектор.

Про це заявив колишній Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Європейській правді.

"Росія має стратегічну мету, яка ще не досягнута – їй потрібно, щоб у Києві з'явилася влада, яка буде догідливою, послужливою для Москви...Або, щоб Україна розпалася. Але я вважаю, що більш бажаний для Росії варіант – це контроль", – сказав Волкер.

При цьому він переконаний, що російські плани в Україні не будуть втілені. Волкер наголосив, що країна стала сильнішою, відзначив зростання української економіки і армії.

Курт Волкер eurointegration.com

"Я впевнений у цьому, тому що бачу, як змінилася Україна. Ви стали сильнішими. У вас відбулися демократичні вибори, мирна зміна влади. Економіка зростає, інфляція і кредитні відсотки падають. Українська армія стала незрівнянно сильнішою, ніж була шість років тому. Ви почали отримувати летальну зброю від США. У вас є чітка міжнародна підтримка. І найголовніше – український народ сьогодні має дуже сильну і чітку національну ідентичність, а також прагнення бути частиною Європи", – додав він.

Волкер упевнений, що війна в Україні залишається свідомою, спланованою дією Росії, метою якої є тиск на український уряд.

"І це дійсно називається "війна". Її веде Росія проти України", – сказав Волкер.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лідер політичної партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

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