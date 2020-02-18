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19 лютого • оновлено в 00:15
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"Плани не будуть втілені": Волкер заявив про стратегічні цілі Росії в Україні

1.3т
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Стратегічною метою Росії в Україні є поява послужливої влади, яка буде мати проросійський вектор.

Про це заявив колишній Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Європейській правді.

"Росія має стратегічну мету, яка ще не досягнута – їй потрібно, щоб у Києві з'явилася влада, яка буде догідливою, послужливою для Москви...Або, щоб Україна розпалася. Але я вважаю, що більш бажаний для Росії варіант – це контроль", – сказав Волкер.

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При цьому він переконаний, що російські плани в Україні не будуть втілені. Волкер наголосив, що країна стала сильнішою, відзначив зростання української економіки і армії.

Курт Волкер

Курт Волкер

eurointegration.com

"Я впевнений у цьому, тому що бачу, як змінилася Україна. Ви стали сильнішими. У вас відбулися демократичні вибори, мирна зміна влади. Економіка зростає, інфляція і кредитні відсотки падають. Українська армія стала незрівнянно сильнішою, ніж була шість років тому. Ви почали отримувати летальну зброю від США. У вас є чітка міжнародна підтримка. І найголовніше – український народ сьогодні має дуже сильну і чітку національну ідентичність, а також прагнення бути частиною Європи", – додав він.

Волкер упевнений, що війна в Україні залишається свідомою, спланованою дією Росії, метою якої є тиск на український уряд.

"І це дійсно називається "війна". Її веде Росія проти України", – сказав Волкер.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лідер політичної партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Курт Волкер
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Волкер ушел. А сейчас кто смотрящий в украине?
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