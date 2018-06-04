Північна Корея перетрусила вище військове керівництво

Припускають, що Кім прагне омолодити керівництво армією на тлі очікувань економічного пожвавлення, яке має початися після розрядки напруженості на Корейському півострові та можливого виходу КНДР з ізоляції.Керівництво КНДР провело кадрові зміни на трьох важливих посадах в армії. Про це повідомили в понеділок, 4 червня, у Південній Кореї з посиланням на військову розвідку. Кадрові ротації в Пхеньяні підтвердили і в США, де готуються до зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа в Сінгапурі, яка запланована на 12 червня.
За даними агенції Yonhap, нові керівники прийшли до генерального політичного бюро (ГПБ) армії, генерального штабу та міністерства оборони. У Південній Кореї пообіцяли стежити за розвитком подій у північного сусіда, зазначає інформагентство AFP. За оцінками аналітиків, ідеться про оновлення кадрів на молодші: приміром, новий 63-річний очільник ГПБ на 21 рік молодший за попередника. "Це вказує на дві речі: консолідацію влади Кім Чен Ина як єдиного лідера КНДР та укріплення зв'язків між армією та партією задля економічного розвитку", - зазначив Ян Муджин, професор Університету дослідження Північної Кореї в Сеулі, цитує агенція Reuters.
В останні місяці спостерігається відлига у відносинах двох Корей, а також між КНДР та США - після років взаємних погроз та випробувань Пхеньяном балістичної зброї попри санкції Радбезу ООН. Утім, оптимізм у травні був дещо затьмарений черговим конфліктом: КНДР обурилася військовими маневрами Сполучених Штатів та Південної Кореї. Після тимчасового скасування саміту Дональдом Трампом Пхеньян та Вашингтон поновили підготовку до зустрічі своїх лідерів.
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