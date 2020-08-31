Чи звільнять Ситника? Депутати хочуть змінити в Конституції та очікують політичного рішення

Директор НАБУ Артем Ситник повинен бути відсторонений від роботи, після рішення суду про його незаконне призначення. А народні депутати зобов'язані вирішити юридичну колізію шляхом внесениия змін до Конституції.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповіла заступник голови Антикорупційного комітету Верховної ради Олена Мошенець.

За її словами, сьогодні існує два шляхи, якими чином можуть владнати ситуацію з призначенням Артема Ситника. Зокрема, законодавчий та політичний.

"Згідно з Конституцією, президент не мав права призначати пана Ситника на посаду голови НАБУ. Але з іншого боку, сама по собі структура існує вже 5 років, отримує фінансування. Чи означає це автоматичне звільнення Ситника? Ні. Я думаю, що це скоріше буде відповідна корекція законодавства. Тому що потрібно чітко визначити в Конституції: Кого повинен призначати президент", – пояснила Мошенець

За її словами, історія зі звільненням Ситника буде тягнутися ще мінімум півроку. Проблема в тому, що депутати зможуть змінити Конституцію тільки протягом двох сесій. Крім того, після змін до Основного закону, повинен пройти ряд консультацій, адже спірні питання на цьому етапі ще залишатимуться.

"Справа в тому, що з одного боку його призначення не є конституційним, а з іншого - повноваження Ситника мали тривати 7 років, Чомусь мені здається, що ця історія буде не законодавча, а політична. Я бачу так: він може бути відсторонений, а його обовязки буде виконувати перший заступник. Відповідно, буде необхідно оголосити новий конкурс, зробити зміни в законодавстві і в законний спосіб призначити. Але, я думаю, що на комітеті ми це обговоримо і прийдемо до висновку", – додала вона.

В НАБУ ж рішення Конституційного суду не вважають достатньою підставою для звільнення голови бюро. Зокрема, в офіційному коментарі висновку суду в НАБУ пояснили, що перелік підстав для звільнення директора бюро міститься в законі "Про НАБУ". Зокрема, рішення Конституційного суду немає серед таких підстав.