Чи звільнять Ситника? Депутати хочуть змінити в Конституції та очікують політичного рішення

Депутати пропонують внести зміни до Конституції, щоб вирішити питання законності призначення директора НАБУ
У НАБУ не вважають рішення Конституційного суду про незаконне призначення Артема Ситника приводом для його звільнення
У Верховній Раді допускають, що питання отримає політичне рішення
Після відсторонення Ситника, його посаду повинен зайняти заступник.
Директор НАБУ Артем Ситник повинен бути відсторонений від роботи, після рішення суду про його незаконне призначення. А народні депутати зобов'язані вирішити юридичну колізію шляхом внесениия змін до Конституції.
Про це у коментарі OBOZREVATEL розповіла заступник голови Антикорупційного комітету Верховної ради Олена Мошенець.
За її словами, сьогодні існує два шляхи, якими чином можуть владнати ситуацію з призначенням Артема Ситника. Зокрема, законодавчий та політичний.
"Згідно з Конституцією, президент не мав права призначати пана Ситника на посаду голови НАБУ. Але з іншого боку, сама по собі структура існує вже 5 років, отримує фінансування. Чи означає це автоматичне звільнення Ситника? Ні. Я думаю, що це скоріше буде відповідна корекція законодавства. Тому що потрібно чітко визначити в Конституції: Кого повинен призначати президент", – пояснила Мошенець
За її словами, історія зі звільненням Ситника буде тягнутися ще мінімум півроку. Проблема в тому, що депутати зможуть змінити Конституцію тільки протягом двох сесій. Крім того, після змін до Основного закону, повинен пройти ряд консультацій, адже спірні питання на цьому етапі ще залишатимуться.
"Справа в тому, що з одного боку його призначення не є конституційним, а з іншого - повноваження Ситника мали тривати 7 років, Чомусь мені здається, що ця історія буде не законодавча, а політична. Я бачу так: він може бути відсторонений, а його обовязки буде виконувати перший заступник. Відповідно, буде необхідно оголосити новий конкурс, зробити зміни в законодавстві і в законний спосіб призначити. Але, я думаю, що на комітеті ми це обговоримо і прийдемо до висновку", – додала вона.
В НАБУ ж рішення Конституційного суду не вважають достатньою підставою для звільнення голови бюро. Зокрема, в офіційному коментарі висновку суду в НАБУ пояснили, що перелік підстав для звільнення директора бюро міститься в законі "Про НАБУ". Зокрема, рішення Конституційного суду немає серед таких підстав.
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