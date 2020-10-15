Питання Зеленського щодо Донбасу з ажіотажем сприйняли в мережі

Друге питання президента України Володимира Зеленського в рамках всенародного опитування на місцевих виборах 25 жовтня викликало в основному негативну реакцію в соціальних мережах.

Зеленський запитав, чи підтримують українці створення вільної економічної зони на Донбасі. У коментарях під постами президента і OBOZREVATEL в Facebook розгорілася дискусія про доцільність такого питання.

"Невже монобільшість не може це вирішити?.. Зараз це виглядає як зняття з себе відповідальності", "А чим інші регіони гірші чи кращі? Ви ж стверджуєте, що ми одна країна!", "Краще б вільна економічна зона від корупції на території всієї України", – пишуть користувачі.

За словами коментаторів, людям потрібно пояснити термін "вільна економічна зона".

"Скільки відсотків українців розуміють поняття "вільної економічної зони"? Що таке Донбас, які терирорії входять в дану територіальну одиницю?" – питає українка.

"Що ви маєте на увазі під словом "Донбас", який врешті ефект передбачається від створення такої "зони"? Чи це все я сам повинен вгадати і розрахувати?" – додає інший користувач.

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