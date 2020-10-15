Питання Зеленського щодо Донбасу з ажіотажем сприйняли в мережі
У Facebook розгорілася дискусія про доцільність другого питання Зеленського
За словами коментаторів, людям потрібно пояснити термін "вільна економічна зона" на Донбасі
Деякі користувачі вважають, що президент знімає з себе відповідальність
Друге питання президента України Володимира Зеленського в рамках всенародного опитування на місцевих виборах 25 жовтня викликало в основному негативну реакцію в соціальних мережах.
Зеленський запитав, чи підтримують українці створення вільної економічної зони на Донбасі. У коментарях під постами президента і OBOZREVATEL в Facebook розгорілася дискусія про доцільність такого питання.
"Невже монобільшість не може це вирішити?.. Зараз це виглядає як зняття з себе відповідальності", "А чим інші регіони гірші чи кращі? Ви ж стверджуєте, що ми одна країна!", "Краще б вільна економічна зона від корупції на території всієї України", – пишуть користувачі.
За словами коментаторів, людям потрібно пояснити термін "вільна економічна зона".
"Скільки відсотків українців розуміють поняття "вільної економічної зони"? Що таке Донбас, які терирорії входять в дану територіальну одиницю?" – питає українка.
"Що ви маєте на увазі під словом "Донбас", який врешті ефект передбачається від створення такої "зони"? Чи це все я сам повинен вгадати і розрахувати?" – додає інший користувач.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента заявили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
15 жовтня у соцмережах поширили повний список запитань, які нібито готується поставити українцям Зеленський.
Як видно зі списку, першими в ньому йдуть уже озвучені главою держави питання, чи підтримують громадяни ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах, а також створення вільної економічної зони на Донбасі.
Тоді як у наступних питаннях Зеленський нібито цікавиться, чи підтримують українці: скорочення кількості народних депутатів до 300; легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих; право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності.