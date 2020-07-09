Питання приєднання Донбасу до Росії ніколи не обговорювалися в Кремлі, – Козак
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак стверджує, що російська влада ніколи не розглядала перспективи приєднання окупованого Донбасу до Росії.
Як сказав він в інтерв'ю ТАСС, заяви про можливе "входження" Донбасу до складу РФ є виключно думкою авторів таких заяв.
"На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися", – запевнив Козак.
За його словами, Кремль не втрачає надію "на мирне політичне врегулювання конфлікту".
"Ми в цьому кровно зацікавлені. Навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Російської Федерації абсолютно точно не потрібен", – підкреслив заступник глави АП РФ.
Як писав OBOZREVATEL:
колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив про "офіційне" приєднання окупованого Донбасу до Росії найближчим часом.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не зацікавлена в приєднанні окупованих територій Донбасу.
Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що на окупованому сході країни немає "ні атома українського", поки що це тимчасово чужа територія для нашої влади. З жителями цих районів доведеться працювати не один рік.