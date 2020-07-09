Питання приєднання Донбасу до Росії ніколи не обговорювалися в Кремлі, – Козак

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак стверджує, що російська влада ніколи не розглядала перспективи приєднання окупованого Донбасу до Росії.

Як сказав він в інтерв'ю ТАСС, заяви про можливе "входження" Донбасу до складу РФ є виключно думкою авторів таких заяв.

"На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися", – запевнив Козак.

За його словами, Кремль не втрачає надію "на мирне політичне врегулювання конфлікту".

"Ми в цьому кровно зацікавлені. Навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Російської Федерації абсолютно точно не потрібен", – підкреслив заступник глави АП РФ.

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