Питання приєднання Донбасу до Росії ніколи не обговорювалися в Кремлі, – Козак

Політика 13:38, 9.07.2020

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак стверджує, що російська влада ніколи не розглядала перспективи приєднання окупованого Донбасу до Росії.

Як сказав він в інтерв'ю ТАСС, заяви про можливе "входження" Донбасу до складу РФ є виключно думкою авторів таких заяв.

"На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися", – запевнив Козак.

За його словами, Кремль не втрачає надію "на мирне політичне врегулювання конфлікту".

"Ми в цьому кровно зацікавлені. Навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Російської Федерації абсолютно точно не потрібен", – підкреслив заступник глави АП РФ.

Як писав OBOZREVATEL:

  • колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив про "офіційне" приєднання окупованого Донбасу до Росії найближчим часом.

  • Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не зацікавлена в приєднанні окупованих територій Донбасу.

  • Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що на окупованому сході країни немає "ні атома українського", поки що це тимчасово чужа територія для нашої влади. З жителями цих районів доведеться працювати не один рік.

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