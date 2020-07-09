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Питання приєднання Донбасу до Росії ніколи не обговорювалися в Кремлі, – Козак

Політика
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Дмитро Козак відхрестився від Донбасу

Дмитро Козак відхрестився від Донбасу.

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак стверджує, що російська влада ніколи не розглядала перспективи приєднання окупованого Донбасу до Росії.

Як сказав він в інтерв'ю ТАСС, заяви про можливе "входження" Донбасу до складу РФ є виключно думкою авторів таких заяв.

"На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися", – запевнив Козак.

За його словами, Кремль не втрачає надію "на мирне політичне врегулювання конфлікту".

"Ми в цьому кровно зацікавлені. Навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Російської Федерації абсолютно точно не потрібен", – підкреслив заступник глави АП РФ.

Як писав OBOZREVATEL:

  • колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив про "офіційне" приєднання окупованого Донбасу до Росії найближчим часом.

  • Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не зацікавлена в приєднанні окупованих територій Донбасу.

  • Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що на окупованому сході країни немає "ні атома українського", поки що це тимчасово чужа територія для нашої влади. З жителями цих районів доведеться працювати не один рік.

УкраїнаВійна на ДонбасівійнаДонбасДмитро Козак
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