"Питання не обговорювалося": в Мін'юсті прокоментували норму про апеляцію

Питання про розгляд в рамках апеляції Вищим антикорупційним судом старих справ і рішень місцевих судових органів не обговорювалося на зустрічах з міжнародними партнерами за участю представників Міністерства юстиції України.

Таку заяву зробив глава Мін'юсту Павло Петренко в зв'язку зі вступом в силу закону, передає прес-служба міністерства.

"Сьогодні набув чинності Закон України "Про Вищий антикорупційний суд", який дає можливість запуску конкурсу на добір суддів Вищого антикорупційного суду. Надзвичайно важливо, що в цьому Законі є положення про вирішальну роль ради міжнародних експертів при доборі відповідних суддів Вищого антикорупційного суду та положення, що регулюють максимально швидке і ефективне проведення заходів із створення цього органу", - повідомив Петренко.

Він зазначив, що позиція уряду і Міністерства юстиції була і залишається незмінною. Зокрема, орган повинен бути незалежним, професійним, політично незаангажованим, який ефективно приймає рішення про притягнення до відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

За словами Петренка, український парламент має можливість провести необхідні консультації та виправити становище "Закону про Вищий антикорупційний суд", зробити їх більш досконалими, в тому числі, в частині передачі функцій апеляції за старими справами. Він додав, що це компетенція і конституційні повноваження українського парламенту.

"Найголовнішим зараз є не затягувати процес підготовки та проведення прозорого конкурсу на позиції суддів Вищого антикорупційного суду. Юридична база для цього є. Парламенту також слід прийняти технічний закон про створення Вищого антикорупційного суду - Закон про констатацію створення суду, як це вимагає Конституція", - підкреслив глава відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня президент України Петро Порошенко підписав схвалений Верховною Радою закон "Про Вищу антикорупційному суді", зазначивши, що це стало "ключовим моментом у створенні антикорупційної структури в країні".

Також, з'явилася інформація, що в законі "Про Вищий антикорупційний суд" "підмінили" апеляцію у справах НАБУ, які вже розглядаються в судах. У Комітеті Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя пояснили, що норма відповідає висновкам експертів Венеціанської комісії.