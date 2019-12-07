"Питання Криму не знімаємо": з'явилися нові подробиці засідання РНБО з Зеленським

Тема анексованого Росією Криму не знімається з порядку денного української влади.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов за підсумками засідання, яке в суботу, 7 грудня, ініціював президент Володимир Зеленський.

"У нашій країні відбудуться в наступному році місцеві вибори, і у нас є велике бажання, щоб вони відбулися на всій території України. Я б хотів, щоб вони пройшли і в Криму, але, на жаль, поки це неможливо.

Але питання Криму ми не знімаємо з порядку денного, і питання Криму для нас так само є ключовим. Ми свої землі, що належать Україні, свою територіальну цілісність будемо захищати", – заявив він.

Олексій Данілов slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні РНБО Зеленського досить добре "озброїли" перед зустріччю з Путіним 9 грудня о Парижі, він отримав всю необхідну інформацію для переговорів.

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