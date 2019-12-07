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7 грудня • оновлено в 18:43
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"Питання Криму не знімаємо": з'явилися нові подробиці засідання РНБО з Зеленським

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Тема анексованого Росією Криму не знімається з порядку денного української влади.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов за підсумками засідання, яке в суботу, 7 грудня, ініціював президент Володимир Зеленський.

"У нашій країні відбудуться в наступному році місцеві вибори, і у нас є велике бажання, щоб вони відбулися на всій території України. Я б хотів, щоб вони пройшли і в Криму, але, на жаль, поки це неможливо.

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Але питання Криму ми не знімаємо з порядку денного, і питання Криму для нас так само є ключовим. Ми свої землі, що належать Україні, свою територіальну цілісність будемо захищати", – заявив він.

Олексій Данілов

Олексій Данілов

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні РНБО Зеленського досить добре "озброїли" перед зустріччю з Путіним 9 грудня о Парижі, він отримав всю необхідну інформацію для переговорів.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Гелетей обещал парад ВСУ в Севастополе, потом подумал, купил хатынку в Лондоне, и эвакуировал семью из Киева нах... )))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Вопрос крыма не снимают,а пенсии и другие соцвыплаты в крыму украина почему не платит?
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Оно же секретным было судя по главной новости.... позорище.
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