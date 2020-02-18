"Питання безпеки держави": Зеленський пообіцяв евакуювати українців з Китаю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава зобов’язана повернути додому своїх громадян, які перебувають у китайському місті Ухань, де зафіксовано спалах захворювання на коронавірус.

Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, передає сайт глави держави. За його словами, це не політичне питання, а питання безпеки наших громадян і безпеки держави. Також він закликав політсили не використовувати повернення українців з Китаю в своїх політичних цілях і не піднімати паніку серед населення.

"Якщо будуть перекривати дороги й підбурювати людей, я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу, в їхні маєтки", – підкреслив Зеленський.

president.gov.ua

У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що по українців до Китаю готовий вирушити літак. Очікується, що борт прибуде до КНР 19 лютого.

"Весь процес евакуації наших людей з Китаю – під абсолютним контролем уряду. У нас є чіткий план заходів, зокрема і в логістичних питаннях, як у Китаї, так і в Україні. До літака в Ухані наші громадяни прибудуть централізовано та вчасно, в супроводі українського консула та китайських фахівців", – зазначив він.

За словами Гончарука зараз є кілька об’єктів у різних регіонах країни для прийняття людей на двотижневу обсервацію. Ці об’єкти підготовлені відповідно до всіх вимог безпеки. У повній готовності й інші медзаклади країни.

"Ми вживаємо всіх заходів безпеки з недопущення поширення коронавірусу. Вся команда, яка працюватиме з евакуйованими людьми, вже пройшла відповідне навчання від Центру громадського здоров’я.

На борт літака зможуть потрапити тільки люди без симптомів захворювання та за попередньої згоди на проходження 14-денної обсервації. Весь екіпаж та лікарі, які супроводжуватимуть борт, так само перебуватимуть на двотижневій обсервації", – зауважив Гончарук.

Зазначимо, 20 лютого, Україна планує літаком евакуювати своїх громадян із китайських міста Ухань і провінції Хубей, де набула загрозливого поширення епідемія смертельного коронавірусу. Окрім українців, за запитом міжнародних партнерів, цим рейсом із КНР також заберуть деяких іноземців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, яких найближчим часом евакуюють із китайського Уханя через спалах коронавірусу, перед вильотом перевірятимуть на низку симптомів.

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