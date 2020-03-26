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26 березня • оновлено в 19:31
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Микола Тищенко
Микола Тищенко
Політик Всі статті автора

Після звільнення Гео Лерос вирішив рубанути "корупцією по зраді"

Як тільки народного депутата Гео Лероса звільнили з посади позаштатного радника президента, той враз вирішив стати політиком та виступив з епатажною заявою: зрада, корупція, зрада, і тут він - увесь у білому.

Як там у народі говорять: є брехня, велика брехня, а є – політика. Велика-велика "політична" заява депутата Лероса, по-перше, продиктована особистими образами: нещодавно Президент видав указ про звільнення Лероса з посади радника, ось той вирішив рубанути "корупцією по зраді". До останнього часу його все влаштовувало, але позбавлення посвідчення радника "враз отверезило".

Чи має право депутат, політична кар’єра якого почалася із включення у виборчий список "Слуги Народу", так публічно демонструвати свої дитячі комплекси? Якщо у нього є докази політичної корупції чи міжпланетарної зради, чи того, що це я червону шапочку з’їв, то це варто писати не Цукербергу, а в СБУ, Офіс генпрокурора та ДБР. А то такі публічні сповіді в Fаcеbook – це ніщо інше, як початок нової політичної гри, продиктованої, не виключено, якимось новоявленим "гетьманом", яких в Україні не бракує. Це друга причина появи цієї "зради".

Тому, про всяк випадок, хочу застерегти пана Героса від необачних кроків, що остаточно розколюють мою любов до київських муралів.

Після звільнення Гео Лерос вирішив рубанути "корупцією по зраді"

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Автор
Микола Тищенко Микола Тищенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Миколи Тищенка
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Головним, ключовим моментом зрадницького мінського протоколу від 11 березня є слова: «В состав совета входят … 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Саме співставлення термінів «представники України – представники ОРДЛО» є ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ. Головна суть цього гебешного папірця - в цьому протиставленні . В тому, що протиставляється Україна, як держава і частина України, як окремий від України суб'єкт. І під цим протиставленням стоїть підпис української посадової особи. Це очевидна, задокументована державна зрада. І Гео Лерос всього лише констатував факт.
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
"политик" хренов да еще и с одной статьей
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Руденко Вован
Руденко Вован
О
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