Головна Новини
19 грудня • оновлено в 14:43
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Після зустрічі з Путіним? Українці змінили ставлення до Зеленського

2.6т
Читати матеріал російською

За останні два тижні рівень задоволеності українців роботою президента України Володимира Зеленського зріс на 9%, а незадоволення – зменшився на 8%.

Як свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”, рівень довіри до президента зріс з 53 до 62%, а незадоволення – зменшився з 33 до 25%. Разом з тим, згідно результатів моніторингу, 40% опитаних вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 38% – у неправильному, 22% – не змогли оцінити.

За останні 2 тижні відбувся ріст позитивних оцінок (з 33 до 40%) та зменшення негативних (з 48 до 38%). Відносно більше оптимістів щодо ситуації в країні серед мешканців Півдня, молодших опитаних та виборців партії "Слуга народу".

Українці змінили ставлення до Зеленського

Українці змінили ставлення до Зеленського

Новини
Україна на 6 позицій піднялася у рейтингу гендерної рівності

Крім того, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 28% і 44% не довіряють. Натомість роботою парламенту задоволені менше: 29% позитивно оцінили його роботу, 51% – негативно, 21% – не змогли оцінити.

35% опитаних висловили задоволеність діяльністю прем’єр-міністра Олексія Гончарука, 35% – не задоволені, 30% – не змогли оцінити. 29% задоволені роботою Кабміну, 45% – не задоволені.

Дивіться відео за темою:

Як писав OBOZREVATEL, згідно з даними опитування КМІС за жовтень, позитивно до діяльності глави держави ставляться 66% українців. Водночас у вересні в Зеленського було 73%.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
47
24
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Больше не гибнут под Донецком?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Стук Кастрюль, пока полностью не разминируют свои минные поля - гибнут.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги