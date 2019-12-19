Після зустрічі з Путіним? Українці змінили ставлення до Зеленського

За останні два тижні рівень задоволеності українців роботою президента України Володимира Зеленського зріс на 9%, а незадоволення – зменшився на 8%.

Як свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”, рівень довіри до президента зріс з 53 до 62%, а незадоволення – зменшився з 33 до 25%. Разом з тим, згідно результатів моніторингу, 40% опитаних вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 38% – у неправильному, 22% – не змогли оцінити.

За останні 2 тижні відбувся ріст позитивних оцінок (з 33 до 40%) та зменшення негативних (з 48 до 38%). Відносно більше оптимістів щодо ситуації в країні серед мешканців Півдня, молодших опитаних та виборців партії "Слуга народу".

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Крім того, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 28% і 44% не довіряють. Натомість роботою парламенту задоволені менше: 29% позитивно оцінили його роботу, 51% – негативно, 21% – не змогли оцінити.

35% опитаних висловили задоволеність діяльністю прем’єр-міністра Олексія Гончарука, 35% – не задоволені, 30% – не змогли оцінити. 29% задоволені роботою Кабміну, 45% – не задоволені.

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Як писав OBOZREVATEL, згідно з даними опитування КМІС за жовтень, позитивно до діяльності глави держави ставляться 66% українців. Водночас у вересні в Зеленського було 73%.

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