Після відмови від мандата Вакарчук із нардепами "Голосу" відправився на фронт
Екснардеп від партії Голос Святослав Вакарчук разом із діючими депутатами ВРУ Романом Костенком та Сергієм Рахманіним відправився в зону проведення ООС, де відвідав позиції 79 окремої десантно-штурмової бригади.
На своїй Facebook-сторінці Вакарчук опублікував пост із фотографіями, в якому сказав, що прибув у Мар'їнку.
"Мар'їнка. Перша і головна лінія фронту. Ніхто не може гарантувати, що ворог не нападе. Хлопці, які тут стоять, можуть гарантувати, що ми будемо відбиватися. Тут, на передовій, після спілкування з ними, відчуваєш себе значно спокійніше, ніж у "білому шумі" з новин", – написав він.
Ще кілька знімків опублікував у своєму Facebook Роман Костенко – на одному з кадрів Вакарчук грає на гітарі. Костенко зазначив, що вони прибули на позиції 79 бригади ДШВ, в якій він сам колись служив.
"Поспілкувалися з бійцями і командирами! Останнім часом суспільство почало забувати про те, що у нас йде війна і сфокусувало увагу на інших питаннях. Ми повинні пам'ятати в кожному будинку, на робочому місці, в стінах Уряду і Верховної Ради, що наші воїни щодня захищають нас від агресора, ведучи важкі бої за незалежність нашої країни. Ну і, звичайно, були щирі слова подяки та пісні від Святослава", – розповів Костенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому припинила повноваження народного депутата України Святослава Вакарчука.