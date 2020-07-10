Після відмови від мандата Вакарчук із нардепами "Голосу" відправився на фронт

Екснардеп від партії Голос Святослав Вакарчук разом із діючими депутатами ВРУ Романом Костенком та Сергієм Рахманіним відправився в зону проведення ООС, де відвідав позиції 79 окремої десантно-штурмової бригади.

На своїй Facebook-сторінці Вакарчук опублікував пост із фотографіями, в якому сказав, що прибув у Мар'їнку.

"Мар'їнка. Перша і головна лінія фронту. Ніхто не може гарантувати, що ворог не нападе. Хлопці, які тут стоять, можуть гарантувати, що ми будемо відбиватися. Тут, на передовій, після спілкування з ними, відчуваєш себе значно спокійніше, ніж у "білому шумі" з новин", – написав він.

Святослав Вакарчук відправився на передову до 79 бригади Facebook Святослава Вакарчука

Ще кілька знімків опублікував у своєму Facebook Роман Костенко – на одному з кадрів Вакарчук грає на гітарі. Костенко зазначив, що вони прибули на позиції 79 бригади ДШВ, в якій він сам колись служив.

"Поспілкувалися з бійцями і командирами! Останнім часом суспільство почало забувати про те, що у нас йде війна і сфокусувало увагу на інших питаннях. Ми повинні пам'ятати в кожному будинку, на робочому місці, в стінах Уряду і Верховної Ради, що наші воїни щодня захищають нас від агресора, ведучи важкі бої за незалежність нашої країни. Ну і, звичайно, були щирі слова подяки та пісні від Святослава", – розповів Костенко.

Святослав Вакарчук із депутатами "Голосу" відправився на передову до 79 бригади Facebook Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук відправився на передову до 79 бригади Facebook Романа Костенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому припинила повноваження народного депутата України Святослава Вакарчука.