Після виборів треба швидко робити реформи — Насіров

Після завершення виборів в Україні необхідно якомога швидше проводити реформи.

Про це заявив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров після того, як проголосував на виборчій дільниці на виборах президента України.

"Ми бачимо, що зараз навіть у найбільш рейтингових кандидатів рейтинг перебуває на позначці 20%, тобто приблизно 1/5 виборців підтримує конкретного кандидата, а хотілося б, щоб підтримка була 4/5. Дуже сподіваюся, що після цих виборів буде велике розуміння, що реформи потрібні, не можна гаяти часу, треба рухатися швидко", — сказав Роман Насіров.

Новини Роман Насіров з родиною взяв участь у виборах

Роман Насіров

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Насіров заявив, що в Україні для наповнення Пенсійного фонду й істотного підвищення пенсій необхідно збільшити розмір мінімальних зарплат.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!