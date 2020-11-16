У мерії Конотопа відреагували на смерть новообраного глави міста

Чинний міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що після смерті новобраного мера Олександра Лугового в місті можуть призначити нові вибори.

За його словами в ефірі "ТСН" 16 листопада, можливі й інші варіанти. Роз’яснення має дати Центральна виборча комісія України.

"Все може бути, можливо, й нові вибори, можливо, буде вибраний інший переможець. Все може бути, ми чекаємо роз’яснень ЦВК", – наголосив чиновник.

Поки що мером Конотопа залишається саме Семеніхін.

Луговий балотувався як самовисуванець. Під час виборів переміг чинного мера, набравши 37% голосів.

Раніше стало відомо, що через COVID-19 в Україні померли міські голови Борисполя Анатолій Федорчук та Новгорода-Сіверського – Олег Бондаренко.

Як повідомив OBOZREVATEL, в Україні в неділю, 15 листопада, в Україні відбулося повторне голосування на місцевих виборах-2020. Мешканці Сум, Одеси, Луцька, Херсона, Краматорська, Кам’янця-Подільського та Українки, що на Київщині, вибирали одного з двох кандидатів, які вийшли до другого туру. А в територіальних громадах (з кількістю жителів до 10 тисяч) у 16 регіонах повторно обирали депутатів місцевих рад.

Наступної неділі, 22 листопада, повторне голосування відбудеться в Дніпрі, Слов’янську, Ужгороді, Львові, Рівному, Черкасах, Миколаєві та низці інших міст.

29 листопада мера міста обиратимуть жителі Чернівців.