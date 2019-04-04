Після Москви: Медведчук раптово полетів на зустріч до Лукашенка

Глава політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук полетів до Білорусі, щоб зустрітися з президентом Олександром Лукашенком.

Як передає БЕЛТА, мета візиту кума Володимира Путіна - обговорити "перспективи України".

"Цікава ваша оцінка, що чекати в перспективі від України. Для мене дуже важливо, може, навіть не менше, ніж для вас", - розповів Лукашенко.

Медведчук зазначив, що "перед зустріччю жартома говорив про те, що на відміну від усіх інших громадян України має унікальний шанс точно дізнатися вже зараз, хто переможе на президентських виборах 21 квітня".

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Віктор Медведчук coolyanews.info

"Я згадую вашу прес-конференцію 1 березня 2019 року, де вам поставили запитання, і ви аналізували, що може трапитися", - пояснив Медведчук, згадавши, що вже тоді Лукашенко прогнозував вихід у другий тур Зеленського і Порошенка.

"Я вам хочу сказати, що 1 березня у нас жоден експерт, жоден соціолог, жоден політик не міг сказати точно, хто вийде в другий тур", - сказав Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Медведчук і Бойко полетіли в Москву на зустріч із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером 22 березня.

3 квітня Кабмін заборонив нерегулярні перельоти з України в Росію, а генпрокурор заявив про відкриття кримінальної справи в зв'язку зі скандальним візитом політиків у РФ.

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