Зеленський може підвищити Тимошенка і повернути в команду Милованова: ЗМІ дізналися про можливі перестановки

Після місцевих виборів в Офісі президента України (ОПУ) можливі значні кадрові зміни.

Про це заявили журналісти видання "НВ" з посиланням на дані з трьох незалежних джерел.

Зокрема, може бути звільнена заступниця глави ОПУ Юлія Ковалів, говориться в повідомленні.

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка можуть підвищити до посади першого заступника, яку наразі обіймає Сергій Трофимов.

Ексміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова нібито планують повернути в команду президента, але на яку саме посаду, не уточнили.

Милованов та Ковалів цю інформацію журналістам "НВ" не прокоментували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними соцопитування групи "Рейтинг" на 20 жовтня, 5% бар'єр на місцевих виборах долають п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "За майбутнє".