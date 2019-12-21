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21 грудня • оновлено в 10:51
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Після корпоративу: в мережу потрапило "п'яне" відео зі "слугою народу"

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Народний депутат восьмого скликання Ігор Мосійчук показав відео, на якому присутній нібито член "Слуги народу" Сергій Литвиненко в нетверезому стані.

Ролик Мосійчук оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, він був знятий після новорічного корпоративу партії "Слуга народу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Литвиненко

Сергій Литвиненко

"Новое время"

"Народний депутат Сергій Литвиненко. Той самий, який під час викрадення Ігоря Луценка, викрадення, тортур і вбивства Юрія Вербицького за часів Революції Гідності понад 20 разів телефонував їхнім викрадачам і вбивцям саме під час вчинення злочину", – обурився Мосійчук.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Ігор Мосійчук
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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