Після дзвінка моделі: Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради.

Інцидент трапився в середу, 2 жовтня. На відео, опублікованому на YouTube-каналі TVgolosnaroda, видно, як Ківа розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання.

Потім нардеп відклав телефон і почав чесати область паху. У цей момент чути, як спікер Ради Дмитро Разумков обговорював один із законопроектів.

Панкратова Юлія Фейсбук

Панкратова Юлія Фейсбук

Напередодні Ківа вже попався на листуванні в стінах парламенту, сховавшись за робочими столами депутатів.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на інцидент, активно діляться своїми припущеннями і жартують над Ківою.

"А давайте зателефонуємо до Юлі і дізнаємося, про що вона розмовляла з Ківою?" "Вийшов Ківа на ганок..." "В Раді просто так сидіти дуже нудно. Ось депутат і зайнявся корисною і дуже приємною справою", "Депутати теж люди", – жартують коментатори.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ківа потрапив у скандал, заявивши з екрану телевізора, що буде боротися проти України і її народу.

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