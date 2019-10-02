Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 21:25
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Після дзвінка моделі: Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео

27.9т Читати матеріал російською

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради.

Інцидент трапився в середу, 2 жовтня. На відео, опублікованому на YouTube-каналі TVgolosnaroda, видно, як Ківа розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання.

Потім нардеп відклав телефон і почав чесати область паху. У цей момент чути, як спікер Ради Дмитро Разумков обговорював один із законопроектів.

Новини
"На паркані х*й написано!" Ківа сказився через ганьбу в прямому ефірі

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

Фейсбук

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

Фейсбук

Напередодні Ківа вже попався на листуванні в стінах парламенту, сховавшись за робочими столами депутатів.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на інцидент, активно діляться своїми припущеннями і жартують над Ківою.

"А давайте зателефонуємо до Юлі і дізнаємося, про що вона розмовляла з Ківою?" "Вийшов Ківа на ганок..." "В Раді просто так сидіти дуже нудно. Ось депутат і зайнявся корисною і дуже приємною справою", "Депутати теж люди", – жартують коментатори.

Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео
Киву застукали за "рукоблудством" в Раді. Відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ківа потрапив у скандал, заявивши з екрану телевізора, що буде боротися проти України і її народу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Ілля Ківа
Місце
Україна Київ
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
33
74
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а вроде как хозяйство почесал...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ЭТО ПОЛНЫЙ ПЫЗДЭЦ!!!!!))))))))))))))) В ОТКРЫТУЮ ПОДРАЧИЛ НА УКРОИНУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Mega Death
Mega Death
Папуасы, что с них взять)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel