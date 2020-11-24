Після брехні з ковід-тестом міністр Криклій має піти у відставку, – Скічко

Марина Погорілко Політика 09:24, 24.11.2020 Оновлено: 09:41, 24.11.2020

В уряді Казахстану підтвердили, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій підробив довідку про ПЛР-тест для того, щоб потрапити на зустріч із казахським прем’єром Аскаром Маміним.

Про це на своєму телеграм-каналі з посиланням на казахські ЗМІ пише голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

"Пан Криклій змінив дані дослідження на ковід, який був простроченим уже на 5 днів. Так, він став підробкою! Кажуть, що для цього міністр скористався звичайним кольоровим принтером. Недійсність ПЛР-тесту підтвердила казахська сторона", – коментує народний депутат.

За його інформацією, правоохоронці Казахстану мали намір порушити кримінальну справу за фактом підробки документів, але конфлікт вдалося владнати. За свого підопічного перед прем'єр-міністром Казахстану особисто просив вибачення Денис Шмигаль.

Олександр Скічко вважає, що вчинок міністра неприпустимий для політика європейської країни: "Міністр повинен піти у відставку. Це єдиний можливий крок для політика в європейській країні..."

Зустріч міністра транспорту та інфраструктури Владислава Криклія з главою уряду Казахстану Аскаром Маміним мала відбутися 12 листопада.

Раніше, у міністерстві транспорту та інфраструктури України факт скандалу заперечували та стверджували, що казахська сторона не підтвердила зустріч.

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