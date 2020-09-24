Після амністії бойовиків на Донбасі з Україною не будуть рахуватися, – Захаров

Якщо Україна проведе повну амністію військових злочинців на Донбасі, то з нею більше ніхто не буде рахуватися як з державою.

Про це заявив в інтерв'ю "Фактам" директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров. За його словами, ідея заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про повну амністію терористів суперечить загальновизнаним міжнародним документам в області прав людини.

"Мова йде про Конвенцію ООН 1968 року і Європейську конвенцію 1974 року. У цих документах йдеться про те, що військові злочини і злочини проти людяності не мають терміну давності", – нагадав правозахисник.

Він вважає, що всіх бойовиків без розбору, не дивлячись на те, що вони творили на Донбасі з 2014 року, амністувати неможливо.

"Якщо це станеться, то Україна себе поставить в положення країни, з якою ніхто і ніколи не захоче мати справи. А ми від Заходу залежимо дуже сильно. Причому в усіх напрямках. Можна буде забути про економічну, про військову допомогу", – підкреслив Захаров.

На його думку, Україні потрібно чітко провести "червону лінію": які військові злочини не можна прощати, а які можна і пробачити, і провести амністію.

"Адже сама по собі амністія – це хороший механізм зняття напруги, яка існує між українською державою та жителями тимчасово окупованих територій. Але проведення амністії можливо тільки після закінчення конфлікту на Донбасі. Хоча, готуватися до цієї події потрібно вже зараз. Саме в цьому і складається ідея перехідного правосуддя", – додав правозахисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному зі своїх інтерв'ю заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін висловився про можливий компроміс з РФ, в рамках якого Україна погодилася б на загальну амністію на Донбасі, а Росія зняла б вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

За його словами, на Донбасі необхідна загальна амністія, інакше на мир можна не розраховувати навіть у віддаленій перспективі.