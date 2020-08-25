Піскун назвав причину звільнення з посади радника Венедиктової

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун підтвердив свою відставку з посади позаштатного радника генпрокурорки України Ірини Венедиктової.

У коментарі телеканалу "112-Україна" 25 серпня Піскун уточнив, що написав заяву за власним бажанням. Венедиктова вже підписала документ.

Ексрадник Венедиктової заявив, що таке рішення пов'язане не з його особистими стосунками з генеральною прокуроркою, а з думкою співробітників, "які там працюють і працювали навіть більшою мірою".

"Соросівський клан тиснув на Венедіктову через моє призначення", – сказав Піскун.

Нагадаємо, Піскун обіймав посаду генпрокурора тричі – з липня 2002 року до жовтня 2003, з грудня 2004 року до жовтня 2005 і з квітня до травня 2007 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Піскун став радником нинішньої глави Офісу генерального прокурора України Ірини Венедиктової 27 липня. Піскун був призначений поза штатом на громадських засадах.

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