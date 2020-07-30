Венедіктова взяла в помічники ексгенпрокурора Піскуна. Документ

Колишній генпрокурор Святослав Піскун став радником нинішньої очільниці Генеральної прокуратури України Ірини Венедіктової.

Про це у Facebook повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко, опублікувавши копію наказу генпрокурорки про призначення на посаду від 27 липня. Цю інформацію також підтвердили "Українській правді" в Офісі генерального прокурора.

У документі йдеться, що Піскун призначений поза штатом на громадських засадах.

Фотокопія наказу. Facebook / Юрій Луценко

Нагадаємо, Святослав Піскун обіймав посаду генпрокурора тричі – з липня 2002 року до жовтня 2003, з грудня 2004 року до жовтня 2005 і з квітня до травня 2007 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що за 100 днів її роботи були засуджені до обмеження або позбавлення волі тисячі осіб, проте вироки для топкорупціонерів і політиків першого ешелону "іще попереду".