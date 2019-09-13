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13 вересня • оновлено в 10:22
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Пішов у зал з мікрофоном: Зеленський здивував дивним виступом на форумі YES

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Президент України Володимир Зеленський відзначився незвичайним виступом на форумі YES в Києві. Виголошувати промову він почав чистою англійською мовою.

Глава держави вирішив спуститися зі сцени до слухачів. Зеленський не відразу знайшов листок з підготовленою промовою і почав імпровізувати.

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Він влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.

Більшість присутніх відповіло, що щастя полягає в сім'ї та дітях. Після короткого опитування Зеленський повернувся на сцену і заговорив уже українською.

Зеленський влаштував інтерактив на форумі

Зеленський влаштував інтерактив на форумі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній бранець Кремля Павло Гриб пояснив, чому не потиснув руку Зеленському.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, тот английский, на котором говорит Зеленский, "чистым" назвать довольно сложно
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70rus xxx
70rus xxx
Похвально.Остался хорошим артистом.Пора возвращаться на сцену.
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