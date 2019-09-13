Пішов у зал з мікрофоном: Зеленський здивував дивним виступом на форумі YES

Президент України Володимир Зеленський відзначився незвичайним виступом на форумі YES в Києві. Виголошувати промову він почав чистою англійською мовою.

Глава держави вирішив спуститися зі сцени до слухачів. Зеленський не відразу знайшов листок з підготовленою промовою і почав імпровізувати.

Він влаштував інтерактив і запитав у залу, що для них означає щастя.

Більшість присутніх відповіло, що щастя полягає в сім'ї та дітях. Після короткого опитування Зеленський повернувся на сцену і заговорив уже українською.

Зеленський влаштував інтерактив на форумі Телеграм Соні Кошкіній

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній бранець Кремля Павло Гриб пояснив, чому не потиснув руку Зеленському.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!