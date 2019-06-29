ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Пішов у школу в 2 роки": Гройсман розповів про своє дитинство

1.4тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що обізнаний у проблемах освіти, оскільки виріс у родині педагогів.

"Я пішов в школу, коли мені було 2 роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, велика частина родини, починаючи з діда – педагоги", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Тоді мене, ще зовсім малюка, мама брала за руку і приводила в школу. Я сідав на останній парті, мама викладала, а я слухав", – продовжив прем'єр-міністр.

Новини
Стало відомо, скільки дітей з інвалідністю братимуть у дитсадки України

Гройсман додав, що через це "не тільки зрозумів, але і відчув", що таке освіта, з самого дитинства.

"Що це важка праця для вчителів і фундамент усього подальшого життя для дитини", – написав політик.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Як зазначив він, для впровадження реформи Нової Української школи вже було впроваджено близько 7 млрд гривень.

"А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей і стажування вчителів. Далі реформа повинна охопити всю середню школу", – повідомив Гройсман.

Нагадаємо, нещодавно в парламенті в першому читанні прийняли законопроект про повну загальну середню освіту. Документ вносить суттєві зміни як для учнів, так і для вчителів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше експерти не змогли дати однозначну відповідь на питання, у скільки років віддавати дитину в школу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
школаРеформа освітиОсвіта в Україні
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
політика
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так что же он раз такой умный нихрена не сделал для народа?????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Где и проучился 23 года)))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
каратель свидомитов
каратель свидомитов
только тебе это не помогло слабоумный демагог
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel