"Пішов у школу в 2 роки": Гройсман розповів про своє дитинство

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що обізнаний у проблемах освіти, оскільки виріс у родині педагогів.

"Я пішов в школу, коли мені було 2 роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, велика частина родини, починаючи з діда – педагоги", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Тоді мене, ще зовсім малюка, мама брала за руку і приводила в школу. Я сідав на останній парті, мама викладала, а я слухав", – продовжив прем'єр-міністр.

Гройсман додав, що через це "не тільки зрозумів, але і відчув", що таке освіта, з самого дитинства.

"Що це важка праця для вчителів і фундамент усього подальшого життя для дитини", – написав політик.

Володимир Гройсман

Як зазначив він, для впровадження реформи Нової Української школи вже було впроваджено близько 7 млрд гривень.

"А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей і стажування вчителів. Далі реформа повинна охопити всю середню школу", – повідомив Гройсман.

Нагадаємо, нещодавно в парламенті в першому читанні прийняли законопроект про повну загальну середню освіту. Документ вносить суттєві зміни як для учнів, так і для вчителів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше експерти не змогли дати однозначну відповідь на питання, у скільки років віддавати дитину в школу.

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