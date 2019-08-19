Пішли після сварки із Зеленським: президент провів нові чистки в регіонах

Президент України Володимир Зеленський звільнив в. о. голову Миколаївської обласної держадміністрації В'ячеслава Боня і керівника Управління СБУ в Житомирській області Віктора Панасюка.

Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави в понеділок, 19 серпня. Примітно, що обидва вони раніше опинилися в центрі скандалів.

Відзначається, що Зеленський задовольнив заяву Боня і звільнив його із займаної посади. Під час робочої поїздки в Миколаївську область Зеленський просив його піти за власним бажанням. Чиновника підозрюють у корупції після сутички з президентом через місцевий аеропорт.

Бонь посварився із Зеленським в аеропорту НікВесті

В'ячеслава Боня звільнили з посади голови ОДА НікВесті

Скріншот

Панасюкові Зеленський уже знайшов заміну. На місце керівника управління СБУ в Житомирській області був призначений Олег Головаш.

Нагадаємо, 12 серпня президент під час офіційного візиту в Житомирську область закликав керівників місцевого Головного управління Національної поліції та управління СБУ написати заяви на звільнення через ситуацію з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.

Панасюка звільнили з посади Житомир.info

Сріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше після зауважень Зеленського звільнився керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Куринський.

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