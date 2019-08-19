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Пішли після сварки із Зеленським: президент провів нові чистки в регіонах

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Президент України Володимир Зеленський звільнив в. о. голову Миколаївської обласної держадміністрації В'ячеслава Боня і керівника Управління СБУ в Житомирській області Віктора Панасюка.

Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави в понеділок, 19 серпня. Примітно, що обидва вони раніше опинилися в центрі скандалів.

Відзначається, що Зеленський задовольнив заяву Боня і звільнив його із займаної посади. Під час робочої поїздки в Миколаївську область Зеленський просив його піти за власним бажанням. Чиновника підозрюють у корупції після сутички з президентом через місцевий аеропорт.

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Скріншот

Панасюкові Зеленський уже знайшов заміну. На місце керівника управління СБУ в Житомирській області був призначений Олег Головаш.

Нагадаємо, 12 серпня президент під час офіційного візиту в Житомирську область закликав керівників місцевого Головного управління Національної поліції та управління СБУ написати заяви на звільнення через ситуацію з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.

Панасюка звільнили з посади

Панасюка звільнили з посади

Житомир.info

Пішли після сварки із Зеленським: президент провів нові чистки в регіонах

Сріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше після зауважень Зеленського звільнився керівник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Куринський.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
правильно , на пост своих !!!!!!!!
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