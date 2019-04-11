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"Писали у Путіна": Цимбалюк знайшов "вуха" Кремля у плані Медведчука щодо Донбасу

2.2тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що мирний план Віктора Медведчука для Донбасу, який підтримали "Л/ДНР" і Москва, створювався безпосередньо в Адміністрації президента Росії.

Інакше окупанти просто б не прийняли його, а маріонеткові ватажки псевдореспублік не отримали вказівки схвалити документ. Свою позицію він пояснив у відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Скріншот відео

"Не знаю, де писали цей "чудовий" документ, але, судячи з усього, якщо з його пропозиціями погодилися так звані представники окупованого Донбасу і Москва, то, можливо, документ і писали в Російській Федерації, на Старій площі. Там розташована Адміністрація президента РФ. Звісно, це тільки припущення, але робив я їх на підставі того, що так звані представники, а точніше гауляйтери, які контролюють Донецьк і Луганськ, в частині якихось політичних рішень права голосу не мають. і якщо вони погоджуються, отже, вони отримали команду з Москви", — каже Цибмалюк.

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Також Цимбалюк показав фрагмент виступу Медведчука, де він запевняє, що план схвалили російський представник на Мінських переговорах Борис Гризлов і глава МЗС РФ Сергій Лавров. Однак журналіст закликав українців чітко усвідомлювати, що мав на увазі кум Путіна, озвучуючи зазначені імена.

"Ці прізвища, Гризлов і Лавров, не повинні нікого вводити в оману. Тому що перший взагалі нічого не вирішує, а другий вирішує, але не в частині України. Тому, коли Медведчук говорить про те, що він спілкувався з керівництвом Росії, йдеться, звісно, про Володимира Путіна", — пояснює Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні ватажки терористів "ДНР" Олександр Ходаковський і Павло Губарєв не виключили, що тимчасово окуповані території Донбасу дійсно можуть повернутися в Україну за планом Медведчука.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Віктор МедведчукРоман ЦимбалюкВолодимир Путін
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Опять пропагандон Рома размазывает свои эротические фантазии, сидя в столице страны-"агрессора"
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