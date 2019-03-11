Пиріжки з м'ясом і енергетики: названі "слабкості" Порошенка

Чинний президент України Петро Порошенко є "страшним трудоголіком", не палить, але в той же час байдужий до спорту.

Як зазначено в статті "Української правди", у харчуванні Петро Олексійович не вибагливий.

"Їжу йому готують кухарі Державного управління справами. За правилами безпеки, на місці її перевіряють у лабораторії санепідемстанції ДУС, щоб уникнути отруєння. Зазвичай йому подають просту їжу: солянку, борщ, котлети з гречкою. Через цукровий діабет Порошенко зовсім не їсть солодкого, але іноді любить перекусити пиріжками з м'ясом, не менш небезпечними для діабетиків", — йдеться в статті.

Зазначається, що шкідливих звичок у Порошенка небагато. Він може дозволити собі келих білого сухого вина, або трохи віскі з льодом чи келих пива. Горілку президент не любить, але вживає енергетики Red Bull без цукру, щоб боротися з втомою.

В їжі президент не вибагливий Прес-служба президента України

Горілку президент не любить Прес-служба президента України

За даними оточення президента, під час виборчої кампанії він спить усього декілька годин на добу — зазвичай, робочий день Порошенка починається о 10:30-11:00 і закінчується орієнтовно опівночі або о першій годині ночі.

"Раніше "перший" любив засиджуватися до третьої ночі, але тут ніхто не витримував із таким графіком. Нічого іншого не залишалося, як просити його, що робочий день потрібно закінчувати в той же календарний день, коли він і починається", — пояснив зміни в графіку президента один із керівників АП.

Під час підготовки до виборів розпорядок Порошенка трохи змістився: тепер він приїжджає в АП на 9:30, а якщо запланований виїзд у регіони, то виліт зазвичай планують о 10:30 ранку.

Виліт зазвичай планують о 10:30 ранку Прес-служба президента України

Після ознайомлення із засобами масової інформації та документами на підпис, Порошенко збирає нараду, де слухає про ситуацію в зоні АТО, дані розвідки, а також про внутрішню ситуацію в регіонах, проблеми на місцях і ризики.

"Далі графік Порошенка досить плаваючий, але раз у день він обов'язково збирає у себе членів виборчого штабу і проводить зустріч ситуативної кімнати", — йдеться в статті.

Повідомляється, що в стосунках зі своєю командою Порошенко вимогливий і суворий, а в повсякденному житті імпульсивний — його легко вивести із себе.

Вільний час Порошенко проводить у Facebook або переписується в WhatsApp зі своїм оточенням.

Порошенко любить проводити час у мережі Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко зізнався, скільки заробляє насправді й куди витрачає зарплату.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!