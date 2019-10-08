"Наближається розв’язка": Піонтковський розповів про два сценарії для України від Росії

Капітуляція президента України Володимира Зеленського, спричинена "формулою Штайнмаєра", може знищити українську державу.

Таку думку у інтерв’ю "Еспресо" висловив російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, на російському телебаченні уже говорять, що "першим завданням буде змусити українських карателів звільнити окуповані ними території Луганської та Донецької областей".

А якщо українці не "проковтнуть капітуляцію Зеленського" і створиться серйозний опір, то Росія може організувати в Україні збройну провокацію, а потім "бігти на порятунок братньому народу".

"Якщо створиться серйозний опір, Майдан, загрозливий владі Зеленського, то Київ же кишить російськими провокаторами і диверсантами - дуже легко організувати якусь збройну провокацію, яка створить привід для Росії, причому привід переконливий для Заходу, для масштабної інтервенції, для "порятунку братнього українського народу і влади всенародно обраного ним президента".

Ось ці дві карти на руках у Кремля, він спокійно сидить і чекає, яку йому вигідніше буде розіграти. Наближається розв'язка української драми, приблизно як 100 років тому, з тією спробою української державності", - зазначив він.

Андрій Піонтковський Русский Монітор

За його словами, Росія нині продовжує вести вогонь для того, щоб змусити Україну піти на політичні поступки та прийняти до свого складу окуповані території.

"Люди будуть гинути весь час, тому що Москва провокує, Москва веде там вогонь для того, щоб змусити Київ піти на політичні поступки, прийняти лугандонію до свого складу. Це ж було все очевидно на Контактної групи 18 вересня, коли Кучма відмовився підписати, він сказав "ну, добре, а тоді ми не будемо розводити війська", тобто триватиме вогонь. Це паскудний шантаж, який триває щодня. Не треба більше прикидатися. Так, Україна не може силою відібрати ці території у другій в світі за мощу армії, але її армія вже здатна зупинити, запобігти подальшій агресії", - сказав Піонтковський.

Він зазначив, що заморожування - це неприємне слово, але те, що Україні зараз пропонують, нав'язують, і на що вже Зеленський підписався - це набагато гірше.

"Давайте зафіксуємо цю розділову лінію, поставимо там міжнародних миротворців, щоб припинити російські провокації. Ось це єдиний спосіб досягти миру і припинення загибелі людей", - додав політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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