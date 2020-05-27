Піонтковський назвав Єрмака "агентом Кремля" й розсекретив псевдонім

Російський політолог Андрій Піонтковський назвав главу Офісу президента України Андрія Єрмака "агентом Кремля".

Про це він заявив в ефірі токшоу The Week, коментуючи ситуацію зі "зливом" записів переговорів віцепрезидента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Джерело у випадку і з прем'єр-міністром (Гончаруком. – Ред.), і з паном Єрмаком – російським агентом за псевдонімом Козир, і з "плівками Деркача"... Ці записи зберігаються в Офісі президента. Там вони були за Порошенка, і так опинилися у Зеленського", – висловив переконання політолог.

Піонтковський вважає, що Єрмак – "агент Кремля"

Водночас, на думку росіянина, до оприлюднення записів розмови між Байденом і Порошенком причетний саме глава ОП.

"Єрмак, який працює стовідсотково на Москву, використовував ось цю особисту ненависть Зеленського до Порошенка, і зробив президента співавтором провокації, спрямованої на ослаблення підтримки України її головним стратегічним партнером", – підкреслив Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2019-го російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що на той момент помічник українського президента Андрій Єрмак, який був учасником справи про імпічмент президента США Дональда Трампа, особисто наполягав на тому, що Україна нібито розв'язала війну.