Піонтковський: Єрмак – агент Москви, який реалізує російський план

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав голову Офісу президента України Андрія Єрмака агентом Москви, який протягом останнього року реалізує Московський план.

За його словами в інтерв'ю "Апостроф", перший "акт зради" Єрмак зробив в липні 2019 року, коли підписав зі своїм куратором Владиславом Сурковим протокол, де Україна брала на себе односторонні зобов'язання реалізації так званої формули Штайнмайера.

"І ось він весь час проводить такі речі. Україна підписує і бере на себе якісь російські забаганки, а потім її, як школяра, ставлять в кут – чому вона їх досі не виконала", – сказав Піонтковський.

Він вважає, що останнім часом в Україні склався "колективний Маннергейм" – це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр реінтеграції Олексій Резніков і секретар РНБО Олексій Данилов.

"Вони ставлять питання абсолютно правильно, так само як його ставить західне співтовариство. Всі розмови про якесь політично врегулювання безглузді, поки не буде виконана базова вимога Мінських угод. Виведення російських військ і військовослужбовців з території України. Ось коли це буде виконано, будемо розмовляти на будь-які інші теми", – зазначив політолог.

Піонтковський каже, що в цьому і має полягати успішна стратегія України. При це зараз в українському керівництві нібито борються дві лінії.

"Лінія Єрмака на реалізацію російських примх з розповсюдження ОРДЛО на всю Україну або, як я називаю це, приєднання України до ОРДЛО. І тверда лінія на опір російської агресії. Ось в останні буквально тижні мені здається, що друга патріотична лінія, на щастя, бере верх", – зазначив публіцист.

Він заявив, що Єрмак дотримується "першої лінії" і активно її захищає, оскільки є "агентом російської влади".

"Я вважаю, що він усвідомлений агент російської влади. Більш того, у мене є ексклюзивні відомості з Москви, що стосуються і подробиць його вербування і зв'язків. Всі його дії спрямовані на те, щоб односторонньо щось підписати. Вершиною його творчості було підписання угоди про консультативну раду ОРДЛО і України в березні. Це було зірвано громадянським суспільством ", – сказав Піонтковський.

Російський політолог додав, що глава Офісу президента має давні зв'язки по бізнесу з Росією. За його словами, Єрмак був завербований відразу ж після перемоги Володимира Зеленського на виборах, коли він опинився так близько до оточення президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак особисто повідомив в Білорусь про те, що Служба безпеки України готує спецоперацію із затримання "вагнеровців". Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов.