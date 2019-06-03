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Пінчук таємно приїжджав в адміністрацію до Зеленського: фотофакт

2.6тЧитати матеріал російською

Автомобіль олігарха Віктора Пінчука в кінці травня неодноразово був помічений біля воріт Адміністрації президента України Володимира Зеленського.

Так, перший його непублічний візит був зафіксований увечері 31 травня, повідомляє журналіст "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший") Михайло Ткач.

Приблизно о 19:00 31 травня авто олігарха виїхало з бічних воріт Адміністрації президента, біля яких його чекало авто супроводу.

Крім того, автомобілі супроводу Пінчука й охорони другого президента України Леоніда Кучми помітили біля тих же воріт Адміністрації президента Зеленського і 28 травня.

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Журналісти відправили запит на ім'я Зеленського і Пінчуку з проханням пояснити, якої теми стосувалися їхні зустрічі та які домовленості були досягнуті.

Кортеж Пінчука

Кортеж Пінчука

"Радіо Свобода"

Авто Пінчука

Авто Пінчука

"Радіо Свобода"

Авто охорони Кучми

Авто охорони Кучми

"Радіо Свобода"

Авто супроводу Пінчука

Авто супроводу Пінчука

"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Зеленський публічно зустрічався з Пінчуком. За його словами, вони обговорювали прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною і рівність усіх перед законом.

У понеділок, 3 червня, Зеленський призначив тестя Пінчука, другого президента України Леоніда Кучму представником України в тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Особи
Віктор ПінчукВолодимир ЗеленськийЛеонід Кучма
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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Акопян Амелик
Акопян Амелик
Какелы! Всё нормально! Расслабьтесь и получайте удовольствие.
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Артамонова Валентина
Артамонова Валентина
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