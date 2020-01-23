Олігарх та американці: стало відомо, хто оплатив поїздку "слуг" у Давос

Народні депутати України від "Слуги народу" й "Голосу" літали на Всесвітній економічний форум коштом фонду олігарха Віктора Пінчука та міжнародних організацій.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в делегації. За його словами, частина нардепів заплатила за подорож самостійно, дехто ж отримав гранти від донорських структур.

"Одні за свій кошт повністю, іншим переліт і проживання оплачували організатори українського будинку в Давосі. Організатори – UVCA (Українська асоціація венчурного капіталу), фонд Пінчука, Western NIS і Horizon Capital", – підкреслив співрозмовник.

Водночас зупинилися обранці в різних готелях, де середня вартість номера за добу становить майже 600 доларів. "В середньому всі живуть за 1-1,5 години від Давосу. За кошт держави точно ніхто не їздив", – запевняє джерело.

Українська делегація летить до Давосу

Варто зазначити, фонд Western NIS повністю фінансується з США, як і інвестиційний фонд Horizon Capital. UVCA – об'єднання цілої низки установ. "Фонд Пінчука" є організацією українського олігарха Віктора Пінчука.

Раніше цю інформацію частково підтвердив і глава фракції СН Давид Арахамія. Він заявив, що поїздку спонсорували "провідні міжнародні компанії, інвестиційні фонди, які розробили цей Ukrainian Housе". У делегацію входять народні депутати, члени уряду й вищі чини з Офісу президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2019 році Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 22 січня. Головною темою зустрічі була: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

Зеленський в Давосі зробив гучну заяву про Донбас, повідомивши, що Україна готова завершити війну буквально сьогодні.

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