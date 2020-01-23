Олігарх та американці: стало відомо, хто оплатив поїздку "слуг" у Давос

Народні депутати України від "Слуги народу" й "Голосу" літали на Всесвітній економічний форум коштом фонду олігарха Віктора Пінчука та міжнародних організацій.
Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в делегації. За його словами, частина нардепів заплатила за подорож самостійно, дехто ж отримав гранти від донорських структур.
"Одні за свій кошт повністю, іншим переліт і проживання оплачували організатори українського будинку в Давосі. Організатори – UVCA (Українська асоціація венчурного капіталу), фонд Пінчука, Western NIS і Horizon Capital", – підкреслив співрозмовник.
Водночас зупинилися обранці в різних готелях, де середня вартість номера за добу становить майже 600 доларів. "В середньому всі живуть за 1-1,5 години від Давосу. За кошт держави точно ніхто не їздив", – запевняє джерело.
Українська делегація летить до Давосу
Варто зазначити, фонд Western NIS повністю фінансується з США, як і інвестиційний фонд Horizon Capital. UVCA – об'єднання цілої низки установ. "Фонд Пінчука" є організацією українського олігарха Віктора Пінчука.
Раніше цю інформацію частково підтвердив і глава фракції СН Давид Арахамія. Він заявив, що поїздку спонсорували "провідні міжнародні компанії, інвестиційні фонди, які розробили цей Ukrainian Housе". У делегацію входять народні депутати, члени уряду й вищі чини з Офісу президента України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2019 році Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 22 січня. Головною темою зустрічі була: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".
Зеленський в Давосі зробив гучну заяву про Донбас, повідомивши, що Україна готова завершити війну буквально сьогодні.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Економічний форум в Давосі" на сайті "OBOZREVATEL".