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"Пінчук нам допоміг": Шефір розповів про несподіване рішення Зеленського щодо Донбасу

1.6тЧитати матеріал російською

Другий президент України Леонід Кучма і олігарх Віктор Пінчук приїжджали до Адміністрації глави держави Володимира Зеленського для того, щоб обговорити Мінський процес.

Про це заявив перший радник чинного президента Сергій Шефір, передає theБабель. За його словами, Пінчук допомагав їм переконати Кучму повернутися за стіл переговорів.

"Тому що ми хотіли умовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому, і все. І слава Богу, Леонід Данилович погодився, тому що ми вважаємо, що є шанси. А він сказав, що коли повертався і дивився в очі деяким людям, бачив відсутність бажання вирішити питання", – зазначив радник президента.

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Володимир Зеленський і Віктор Пінчук

Володимир Зеленський і Віктор Пінчук

За словами Шефіра, Кучма перед тим, як погодитися, поставив Зеленському питання: "Ви будете? Я у вас в очах це буду бачити?" Отримавши ствердну відповідь, він прийняв пропозицію Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийЛеонід КучмаВіктор Пінчук
Місце
Україна
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Smith Lera
Smith Lera
Буде що? Допоможе зняти санкції, щоб зятьок труби до московії міг продавати, як це робив за часів янука. Все ніяк на нажреться, все час про душу подумати, а він все бабло гребе і нн вдавить.
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