"Пінчук нам допоміг": Шефір розповів про несподіване рішення Зеленського щодо Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма і олігарх Віктор Пінчук приїжджали до Адміністрації глави держави Володимира Зеленського для того, щоб обговорити Мінський процес.

Про це заявив перший радник чинного президента Сергій Шефір, передає theБабель. За його словами, Пінчук допомагав їм переконати Кучму повернутися за стіл переговорів.

"Тому що ми хотіли умовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому, і все. І слава Богу, Леонід Данилович погодився, тому що ми вважаємо, що є шанси. А він сказав, що коли повертався і дивився в очі деяким людям, бачив відсутність бажання вирішити питання", – зазначив радник президента.

Володимир Зеленський і Віктор Пінчук

За словами Шефіра, Кучма перед тим, як погодитися, поставив Зеленському питання: "Ви будете? Я у вас в очах це буду бачити?" Отримавши ствердну відповідь, він прийняв пропозицію Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти "Схем" зафіксували, що машина Пінчука в кінці травня неодноразово була помічена біля воріт Адміністрації Зеленського.

У понеділок, 3 червня, Зеленський призначив тестя Пінчука, другого президента України Леоніда Кучму представником України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Незабаром прес-секретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що бізнесмен приїздив виключно для того, щоб обговорити посаду, запропоновану Кучмі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся