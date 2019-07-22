Пікантне знамення спрацювало: ексміністр пролетів по "мажоритарці" на Одещині

Глава облради Одещини Анатолій Урбанський переміг на виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу №143, а ексміністр транспорту України Євген Червоненко поступився конкурентам по округу №134.

Про це свідчать дані Центрвиборчкому, опубліковані на сайті за результатами опрацювання 100% бюлетенів.

Так, Урбанський, за попередніми результатами, отримав 56,95% голосів виборців. На другому місці по округу №143 опинився кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Куртєв (28,27%), на третьому – висуванець від ВО "Батьківщина" Алла Стоянова (6,56%).

Анатолій Урбанський bessarabiainform.com

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В окрузі №134 перемогу здобув кандидат від партії "Слуга народу" Олег Колєв (34,75%). Самовисуванець, колишній міністр Євген Червоненко – на другому місці (16,85%). На третьому місці – народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка", самовисуванець Геннадій Чекіта (8,52%).

Євген Червоненко не пройшов у Раду

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час агітаційного концерту Червоненка в Одесі невідомі скинули з дрона на сцену величезний фалоімітатор. У мережі це назвали поганим знаком для ексміністра.

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