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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Пікантне знамення спрацювало: ексміністр пролетів по "мажоритарці" на Одещині

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Глава облради Одещини Анатолій Урбанський переміг на виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу №143, а ексміністр транспорту України Євген Червоненко поступився конкурентам по округу №134.

Про це свідчать дані Центрвиборчкому, опубліковані на сайті за результатами опрацювання 100% бюлетенів.

Так, Урбанський, за попередніми результатами, отримав 56,95% голосів виборців. На другому місці по округу №143 опинився кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Куртєв (28,27%), на третьому – висуванець від ВО "Батьківщина" Алла Стоянова (6,56%).

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Анатолій Урбанський

Анатолій Урбанський

bessarabiainform.com

Пікантне знамення спрацювало: ексміністр пролетів по "мажоритарці" на Одещині

Скріншот

В окрузі №134 перемогу здобув кандидат від партії "Слуга народу" Олег Колєв (34,75%). Самовисуванець, колишній міністр Євген Червоненко – на другому місці (16,85%). На третьому місці – народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка", самовисуванець Геннадій Чекіта (8,52%).

Євген Червоненко не пройшов у Раду

Євген Червоненко не пройшов у Раду

Пікантне знамення спрацювало: ексміністр пролетів по "мажоритарці" на Одещині

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час агітаційного концерту Червоненка в Одесі невідомі скинули з дрона на сцену величезний фалоімітатор. У мережі це назвали поганим знаком для ексміністра.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Євген Червоненко
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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