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"Підвісили Росію на гачок": нардеп пояснив хитрість України в ПАРЄ

5.1тЧитати матеріал російською

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи змогла "підвісити на гачок" Росію, поставивши під сумнів її легітимність в ПАРЄ.

Про це в Facebook повідомив член української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, коментуючи повернення РФ в організацію.

"Тепер, коли емоції по поверненню РФ по ПАРЄ трохи вщухли, повинен сказати важливу річ: війна не програна. І не тільки тому, що в результаті моєї вимоги таємного голосування Слуцького провалили на посаду віце-президента ПАРЄ. Головне в іншому. Заперечень повноважень російської делегації було два. Розглянули і провалили тільки одне", - пояснив він.

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"Моє заперечення було з процедурних ознак - через наявність в делегації РФ підсанкційних депутатів і депутатів, обраних незаконними голосами жителів Криму в загальноукраїнському окрузі за партійними списками. І саме це заперечення залишилося! Росіяни обіцяли, що не братимуть участі в роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень, збрехали і проковтнули цей факт", - зазначив політик.

За його словами, питання легітимності депутатів Думи, обраної голосами кримчан, регламентний комітет ПАРЄ відправив у Венеціанську комісію для отримання правових висновків.

"Це спричинило велику біганину в Раді Європи. Вчора проросійські сили намагалися зірвати цей сценарій, але безуспішно. Ми не дали. Для Венеціанської комісії - це тест на принципи. Для України шанс отримати справедливу правову оцінку участі кримчан у російських виборах і наслідків цієї участі" , - заявив Ар'єв.

"Наступний бій може бути в січні 2020 року, але це залежить від рішення "Венеціанки". Ну і роботи українських дипломатів та юристів в цьому напрямку. Ми, як парламентарії, зробили все що змогли, коли запустили цю історію і підвісили росіян на гачок", - уклав він

"Підвісили Росію на гачок": нардеп пояснив хитрість України в ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Ар'єв
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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коршун федот
коршун федот
Мокшва не в ПАСЕ долна быть, а в немытой пятухов из Gовна ляпить, на парады ходить нажравшись бояры. Ишь, в гейропу им захотелось.
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Kalita Ivan
Kalita Ivan
коршун федот, это просто твои слова, пустой треп, как и у Арьева, а по факту Россия вошла в ПАСЕ, а Украина вышла.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ухххх всегда кайфова...как пуканы свинорусов дымят!!!!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну просто феерически МОЩНАЯ перемога! Переможнее уже некуда! Арьев заслуживает звания героя Украины с вручением шматка сала весом с него самого (Арьева же) и обещания предоставить участок земли в Крыму после его (Крыма) захвата Украиной. И будет себе Арьев дальше мечтать: "Как я классно Россию на крючок подвесил - теперь они мне еще и землю в Крыму должны". Как там на мове - "дурень думкою багатие"?
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