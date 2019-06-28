"Підвісили Росію на гачок": нардеп пояснив хитрість України в ПАРЄ

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи змогла "підвісити на гачок" Росію, поставивши під сумнів її легітимність в ПАРЄ.

Про це в Facebook повідомив член української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, коментуючи повернення РФ в організацію.

"Тепер, коли емоції по поверненню РФ по ПАРЄ трохи вщухли, повинен сказати важливу річ: війна не програна. І не тільки тому, що в результаті моєї вимоги таємного голосування Слуцького провалили на посаду віце-президента ПАРЄ. Головне в іншому. Заперечень повноважень російської делегації було два. Розглянули і провалили тільки одне", - пояснив він.

"Моє заперечення було з процедурних ознак - через наявність в делегації РФ підсанкційних депутатів і депутатів, обраних незаконними голосами жителів Криму в загальноукраїнському окрузі за партійними списками. І саме це заперечення залишилося! Росіяни обіцяли, що не братимуть участі в роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень, збрехали і проковтнули цей факт", - зазначив політик.

За його словами, питання легітимності депутатів Думи, обраної голосами кримчан, регламентний комітет ПАРЄ відправив у Венеціанську комісію для отримання правових висновків.

"Це спричинило велику біганину в Раді Європи. Вчора проросійські сили намагалися зірвати цей сценарій, але безуспішно. Ми не дали. Для Венеціанської комісії - це тест на принципи. Для України шанс отримати справедливу правову оцінку участі кримчан у російських виборах і наслідків цієї участі" , - заявив Ар'єв.

"Наступний бій може бути в січні 2020 року, але це залежить від рішення "Венеціанки". Ну і роботи українських дипломатів та юристів в цьому напрямку. Ми, як парламентарії, зробили все що змогли, коли запустили цю історію і підвісили росіян на гачок", - уклав він

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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