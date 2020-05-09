Підвищення статусу мінської ТКГ допоможе Росії уникнути відповідальності – Єлісєєв

Підвищення статусу Тристоронньої контактної групи несе ризики для Нормандського формату та підтримки України з боку західних партнерів.

Про це написав Надзвичайний і повноважний посол, радник п’ятого Президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у статті "Зміни в мінському процесі. Що та навіщо пропонує Банкова?" для НВ.

"Не можна недооцінювати ризики підвищення статусу мінського треку для самого Нормандського формату. Особливо на фоні відсутності перспектив проведення берлінської зустрічі на найвищому рівні найближчим часом та зосередження все більшої уваги європейських лідерів на подоланні наслідків пандемії", – вважає Єлісєєв.

Він нагадав, що на всіх попередніх етапах переговорів Москва намагалася перенести вирішення питань, пов’язаних з виконанням Мінських домовленостей, саме в рамки ТКГ, підвищивши її статус.

"Таким чином вона (Москва – ред.) прагнула мінімізувати підтримку, яку отримувала Україна з боку партнерів у Нормандському форматі (де є лише Україна і Росія, і ніяких "запрошених представників Донецька та Луганська"), створити умови для прямого діалогу Києва з ОРДЛО, перебрати на себе лаври посередника і зафіксувати наявність громадянського конфлікту в Україні, наближаючи перспективи пом’якшення антиросійських міжнародних санкцій", – зауважив дипломат.

Костянтин Єлісєєв вважає хибною логіку, що підводиться під необхідність підвищення статусу української делегації.

"Йдеться нібито про відсутність на попередньому етапі в українських представників повноважень для реалізації досягнутих у ТКГ домовленостей, а заведення в переговорний процес урядовців дасть їм для цього достатній інструментарій та міністерський апарат. Нібито і немає порушень Росією практично всіх її зобов’язань за Мінськими домовленостями", – наголосив він.

Єлісєєв зазначив, що таким чином своїми діями Україна створює хибне враження і демонструє всьому світові, що нібито причиною відсутності прогресу в мирному процесі є відсутність достатніх повноважень в українських чиновників.

"Відтак, бачимо подальше зміщення акценту з невиконання Росією базових безпекових умов Мінських домовленостей, що мало би бути передумовою будь-якого подальшого просування на політичному треку. Так само на другий план відходить блокування відновлення українського правового поля на тимчасово окупованих територіях та повернення Росією експропрійованих українських підприємств, що створило б належне підґрунтя для реалізації гуманітарних чи економічних ініціатив, включаючи здійснення соціальних виплат", – сказав Костянтин Єлісєєв.

"У результаті вся "асиметричність" дій Банкової звелась замість висвітлення деструктивної ролі російської сторони до виключно перекладання на український уряд додаткової відповідальності за врегулювання ситуації на Донбасі", – резюмує радник п’ятого Президента.

Включення керівників окремих парламентських комітетів до української делегації у Тристоронній контактній групі не означає, що вони матимуть повноваження від імені всього парламенту. Про це написав Надзвичайний і повноважний посол, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у статті "Зміни в мінському процесі. Що та навіщо пропонує Банкова?". Він наголошує, що виникають запитання щодо статусу і мандату представників українського парламенту у Мінську.

"Багато питань викликає включення до складу делегації українських парламентарів у статусі голів комітетів. Найперше, потребує пояснення, чи уповноважувала Верховна Рада України їх на такі переговори? Нагадаю, Ірина Геращенко, беручи свого часу участь у роботі гуманітарної підгрупи, мала окремий від депутатського статус уповноваженої Президента з мирного врегулювання", – зазначає Костянтин Єлісєєв.

"По-друге, навіть три (і більше) голів парламентських комітетів у складі делегації не мають повноважень погоджувати те, що потребує згоди Верховної Ради України. І третє, будь-які домовленості, спущені з Мінська, не отримають безапеляційної підтримки парламенту, зокрема через суспільний резонанс та сумнівний авторитет, якого собі встиг заслужити головний генератор ініціатив мирного врегулювання на Донбасі", – додав дипломат.