"Підуть під трибунал": Геращенко попередив ЗСУ про наслідки непокори Зеленському

Якщо перемогу в другому турі виборів президента України здобуде Володимир Зеленський, то Збройні сили України будуть зобов'язані зберегти вірність присязі і підкоритися наказам нового верховного головнокомандувача.

Про це заявив народний депутат України ("Народний фронт") Антон Геращенко в ефірі телеканалу РolitekA (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Антон Геращенко Скріншот відео

"Той військовослужбовець, той офіцер, який заявить, що він не буде виконувати накази президента Зеленського, підлягає негайній передачі військовому трибуналу. Тому що офіцери, солдати приносять присягу на вірність не Петру Порошенку, а на вірність народу України. За Конституцією, згідно із законом, той, хто набере більше голосів, хоча б на один голос, той і буде президентом. І всі особи зобов'язані підкорятися владі, і всі, хто вірний присязі, повинні залишатися їй вірними", — сказав парламентарій.

Геращенко також уточнив, що управління військами здійснює не президент України, а начальник Генерального штабу. Однак глава держави має право змінити його навіть без згоди Верховної Ради. Так, у разі приходу до влади Зеленський може або залишити, або знайти заміну нинішньому голові Генштабу Віктору Муженку.

"Якщо залишить, це означатиме, що він бере всі ті помилки і прорахунки, починаючи від досі незадовільного постачання наших військ, закінчуючи безкарними вибухами чотирьох величезних військових складів. Він візьме цю відповідальність на себе. Якщо вирішить змінити Муженка, то повинен знайти кандидата, якого поважатимуть війська, який буде професійним військовим і не має шлейфу корупції, безгосподарності й дурості. Це повноваження президента Зеленського, якщо він ним стане", — підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, якими будуть його перші слова у випадку зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним. Вони стосуватимуться повернення окупованих Криму й Донбасу, а також вимог компенсацій за вторгнення на ці території.

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