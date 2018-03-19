"Підтримуємо Україну": Німеччина засудила вибори Путіна в Криму

Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає неприйнятними вибори президента РФ в окупованому Криму і засуджує спроби легітимації анексії.

Про це він заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мааса, "результат виборів у Росії не дивує, так само, як і обставини, при яких проходили вибори".

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Міністр також особливо наголосив на неприйнятності проведення виборів на окупованій території України.

"Той факт, що ці вибори відбулися у Криму, включеному всупереч міжнародному праву, з нашої точки зору є неприйнятним", - наголосив він, додавши, що Німеччина не підтримує дії по легітимації анексії півострова.

Маас також наголосив, що в зв'язку з цим Росія залишається складним партнером. Водночас за його словами, співпраця з РФ необхідна для вирішення великих міжнародних конфліктів.

"Разом з тим від Росії ми будемо очікувати конструктивний внесок", - зазначив він.

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Глава німецької дипломатії також повідомив, що на засіданні міністрів буде обговорюватися українське питання.

"Ми підтримуємо український уряд і вимагаємо від нього продовження процесу реформ", - підсумував Маас.

Як повідомляв "Обозреватель", Франція першою відмовилася визнати вибори Путіна в Криму.